Desde que Spears habló en la corte la semana pasada, estrellas como Justin Timberlake, Rose McGowan, Wendy Williams y Andy Cohen, al igual que la hermana menor de Britney, Jamie Lynn Spears, han prestado sus voces en apoyo de la cantante de Circus

ESTADOS UNIDOS.- Christina Aguilera apoyó a Britney Spears en medio de la continua batalla que la cantante de Toxic sostiene en contra de las condiciones de su custodia legal.

"Estos últimos días he estado pensando en Britney y en todo lo que está pasando", comienza el comunicado, publicado a través de una historia del Instagram de Aguilera, el lunes por la noche.

"Es inaceptable que cualquier mujer, o ser humano, que quiera tener el control de su propio destino no pueda vivir la vida como lo desea".

Aguilera, de 40 años, continuó: "Ser silenciado, ignorado, intimidado o negado el apoyo de aquellos 'cercanos' a usted es lo más agotador, devastador y degradante que se pueda imaginar. El daño mental y emocional que esto puede causar en un ser humano no es nada que deba tomarse a la ligera. Toda mujer debe tener derecho a su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia privacidad, su propio espacio, su propia sanación y su propia felicidad ".

La batalla en curso de Spears en contra su tutela legal, puesta en marcha luego de su colapso público en 2007, alcanzó nuevos niveles de visibilidad la semana pasada cuando la estrella pronunció un apasionado discurso en la corte, describiendo su situación. La cantante de 39 años calificó el arreglo legal como "abusivo" y dijo que aunque quiere casarse y tener un bebé, se le ha prohibido quitarse el DIU (dispositivo intrauterino).

"Si bien no estoy tras bambalinas en esta complicada conversación personal y a la vez pública, todo lo que puedo hacer es compartir desde mi corazón lo que he escuchado, leído y visto en los medios", continuó Aguilera. "La convicción y desesperación de este pedido de libertad me lleva a creer que esta persona que una vez conocí ha estado viviendo sin la compasión o la decencia de quienes tienen el control".

Aguilera terminó su mensaje: "Una mujer que ha trabajado en condiciones y presiones inimaginables para la mayoría, les prometo que se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Ella merece todo el VERDADERO amor y apoyo del mundo ".

Aguilera —al igual que Justin Timberlake y Ryan Gosling— conoció a Spears en 1993 cuando las futuras estrellas se unieron a The All-New Mickey Mouse Club en su sexta temporada en Disney Channel. Ambas alcanzaron la cima del pop a fines de los 1990 y principios de la década del 2000, ocasionalmente compartiendo el escenario juntas, como lo hicieron memorablemente con Madonna durante los MTV Video Music Awards 2003.

Desde que Spears habló en la corte la semana pasada, estrellas como Justin Timberlake, Rose McGowan, Wendy Williams y Andy Cohen, al igual que la hermana menor de Britney, Jamie Lynn Spears, han prestado sus voces en apoyo de la cantante de Circus. Según People.