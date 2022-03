“Desde que lo conocí sabía que era el hombre que me iba a casar, pero no sabía si este señor me iba a hacer la pregunta en esta época”, dijo Clarissa.

EE.UU.- La presentadora y actriz Clarissa Molina se comprometió con Vicente Saavedra y anunció que este año será la boda.

"Quería que todo salga perfecto porque siempre vi el matrimonio como algo muy especial, nunca me he casado y siempre decía que cuando me case es porque tengo que estar totalmente enamorado", expresó Vicente.

Agregó que "el anillo está increíble, está bellísimo y él quería que fuera algo muy especial como lo es nuestro amor. Más allá de lo que pueda valer, el valor significativo. Me dijo que me merecía algo como el anillo que me está dando".

Para la presentadora, su pareja es el hombre perfecto para ella.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en un entrevista para la revista Hola USA, donde contaron cómo surgió su amor y los planes para el futuro.