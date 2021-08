El Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos de Norteamérica, celebró este miércoles su XVI reunión ordinaria, con los diferentes grupos interdisciplinarios de trabajo de la Primera Feria Cultural y XII del Libro, donde además de pasar revista a los trabajos organizativos del gran evento que será celebrado próximamente en la ciudad de Nueva York, se impartió una capacitación a todo el personal que trabajará en la misma. La actividad estuvo encabezada por la Comisionada Lourdes Batista-Jakab y el politólogo Francisco Javier Fuentes, director de la feria.El psicólogo Antonio Concepcion, quien forma parte del equipo coordinador de la feria, impartió el taller de capacitación que giró en torno a todos los pormenores relacionados al pensamiento humano, cómo se desarrollan los pensamientos, interpretar varios escenarios, la toma de decisiones y cómo influyen nuestros sentimientos al momento de tomar decisiones.

Concepción invitó a todos los presentes, incluyendo a los nuevos participantes, a compartir conocimientos y dedicar el máximo esfuerzo a el eventos. El profesional de la conducta cerró su exposicion con la frase “Si no vivo para servir, no sirvo para vivir”.

Mientras que la Comisionada, poeta y escritora Lourdes Batista, al hacer uso de la palabra, informó que los diferentes equipos organizativos de la feria se encuentran en sesión permanente de trabajo, lo que les encamina sin lugar a dudas, a la mejor feria de la historia, para rescatar la dominicanidad en los Estados Unidos, e invitó al pueblo dominicano a leer y a considerar la cultura como la expresión de todos, como seres humanos. Destacó el papel de los dominicanos en el exterior; aclaró que, el denominar la diáspora dominicana, como "dominicanos ausentes" es un error, ya que cada uno está presente en su amada República, de varias maneras, incluyendo su participación como fuente de sustento económico al país.

Batista, Informó que según lo estimado, el presupuesto de la feria será muy alto, pero que vale la pena; sobre todo, por la pulcritud con que éste se está manejando y el gran legado que dejará a las presentes y futuras generaciones. Anunció un homenaje a Johnny Ventura en el auditorio de la escuela donde se llevará a cabo la feria del libro, así como, la gran apertura con alfombra azul, presentadoras entrevistando escritores, live streaming en pantalla gigante, orquestas de merengues, la participación de los reconocidos Guloyas, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad declarado por la UNESCO, entre otras grandes actividades.

En tanto, el director de la Primera Feria Cultural y XII del Libro, Javier Fuentes, invitó a todos los presentes y a la diáspora en sentido general, a entrar en un proceso de reflexión, para entender que la feria es un proyecto para la dominicanidad. Anunció la participación del pelotero de las grandes ligas, Robinson Canó y una importante conferencia de medicina, que impartirá la doctora Denise Hernández.

A esta reunión organizativa, para la esperada feria, asistieron decenas de nuevos integrantes que formarán parte de los diferentes equipos interdisciplinarios, entre los cuales estuvieron presentes; Annette Rodríguez, escritora, conferencista y coach; la abogada Arelis Cruz Fermín; el escritor y poeta Julio Rojas; José Ventura, profesor de matemáticas; Pablo de la Rosa, Aura Germán, Ángel Olivier y Walter Alarcón, de la Asociación de Haineros, Copreha; Lucía Rosario, escritora y bioanalista.

En tanto que los representantes de la Asociacion de Haineros expresaron su agradecimiento y felicitaciones al Comisionado Dominicano de Cultura, en la persona de la Comisionada Lourdes Batista-Jakab, y expresaron su satisfacción al hablar de su experiencia en la gestión de unificar a los Haineros en New York, tomando en cuenta la cultura, educación, el deporte y la ayuda a esta comunidad en el exterior.

La Primera Feria Cultural y XII del Libro 2021, será celebrada en Escuela Media and Communication at George Washington Educational Campus, ubicada en el 549 de Audubon Avenue , New York, NY 10040, los dias 15, 16 y 17 de octubre, la cual está dedicada al académico Silvio Torres Saillant; lleva como título: “Migración dominicana”, con su lema: “leer es migrar entre páginas”, teniendo presente que se está “Haciendo Cultura al Andar”. Y la cena de Gala el 14 del mismo mes en los salones de eventos del Beverly Hills Manor en 1 de Jerome Avenue. 700 en el Bronx. NY.

