SANTO DOMINGO.- A pesar de informar que el pasado viernes, el Departamento de Edificios en la Ciudad de Nueva York decidió cerrar temporalmente un área del edificio donde está alojado el Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos, y una iglesia evangélica, debido a algunas irregularidades del edificio, no así del Comisionado, la Comisionada de Cultura Lourdes Batista-Jakab informó este lunes en rueda de prensa, tanto a la comunidad dominicana en Nueva York y otros Estados, que el montaje de la Primera Feria Cultural y XII del Libro 2021, a celebrarse los días 15, 16 y 17 de octubre, además de la cena de gala pautada para el día 14 de octubre, en Beverly Hills Manor, en Jerome Avenue, Bronx, NY. están asegurados a pesar de los obstáculos que se hayan presentado.

La poeta y escritora Lourdes Batista, en sus declaraciones ante los medios de comunicación, acompañada del arquitecto José R. Díaz, el pastor evangélico, Jenner puentes, el Concejal Idanis Rodríguez y el director de la Feria, el politólogo Francisco Javier Fuentes, adelantó que a pesar de la medida que en cierta forma afecta las labores de las oficinas, la Feria va, y va con más fuerza, "todo está preparado para una exitosa feria que contará con la presencia de la actual ministra de cultura doña Carmen Heredia, y con mucha probabilidad de que también contemos con la presencia de la recién designada ministra Milagros Germán, el poeta José Mármol, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Enma Polanco, el ministro de educación superior, Franklin García Fermín, y una gran cantidad de artístas plásticos que vendrán desde la República Dominicana.

La Comisionada Dominicana de Cultura, Lourdes Batista-Jakab, explicó que tiene justamente un año al frente del Comisionado, y lo único que se ha hecho en dicha estructura fue remozar el lugar, "las personas que han ido allá, ustedes miembros de la prensa, han podido ver que nosotros no alteramos nada de lo que estaba hecho, allí lo único que hicimos fue remosar el lugar, pintar, cambiar una alfombra deteriorada por un piso de madera y pintar, es decir que el lugar está como lo recibimos, nosotros no hicimos ninguna infraestructura, no construimos, simplemente remozamos; esperamos que esto quede bastante claro", expresó.

"Queremos significar algo muy importante, que el Comisionado de Cultura no es un edificio, el comisionado de cultura somos todos los dominicanos, porque el comisionado es la expresión de la comunidad dominicana, el amor por nuestras raíces, el amor por nuestra identidad y por esta bandera tricolor que está aquí hoy, acompañándonos. Es decir que nosotros estamos trabajando, estamos haciendo todo lo correcto, estamos recibiendo el apoyo de los oficiales electos de la ciudad de Nueva York, del congresista Adriano Espaillat; se ha conversado con la asambleísta Carmen de la Rosa, el concejal Ydanis Rodríguez, el senador estatal Robert Jackson, el asambleísta Trailer, nos están apoyando, estamos en comunicación con el encargado para asuntos latinos de la oficina de medio ambiente, el señor Roberto Pérez; en el día de hoy conversamos con la Comisionada de la ciudad de Nueva York, la señora Melany De La Roca, también hemos conversado con el líder comunitario, el grandioso dominicano doctor Rafael Lantigua, quién está con nosotros apoyándonos, también en esta situación", enfatizó la Comisionada.

Anunció que recibió la llamada del presidente de la República, Luis Abinader, quien le expresó su preocupación y apoyo, gesto que agradeció y le prometió que lo mantendría informado de la situación, también recibió llamadas de apoyo y preocupación de la actual ministra de Cultura, Carmen Heredia, que se encuentra en Milán; del viceministro Giovanni Cruz, el viceministro Pastor de Moya; “lo que significa que tenemos el apoyo absoluto de las autoridades correspondientes, por lo tanto, la feria va, y va con fuerza”, puntualizó Batista. Aseguró que el cierre parcial del edificio no les ha afectado en lo concerniente a los aprestos de la feria, porque siguen trabajando sin pausa.

Mientras que el arquitecto José R. Díaz explicó que lo que ha sucedido con el edificio es que no se le ha dado durante décadas el tratamiento adecuado que hay que darle desde que se construyó, y cuyo certificado de ocupación data del año 1963. "Es por esto, y por alguna razón, la cual desconocemos, que estalla este problema, que hay que traerlo a lo que es el código de construcción básicamente; ya no se trata de qué se hizo esto, que se hizo aquello, el edificio por una o por otra razón levanta una bandera roja, y aquí está en cada una de esas páginas que le hemos proporcionado a la prensa, qué es lo que la ciudad necesita que se haga para poder traer el edificio a lo que es el código, estamos trabajando en eso, es un poquito de trabajo pero estamos haciendo todo lo posible; todas las conexiones que la comisionada y el mismo comisionado en grupo ha hecho para trabajar al respecto para poder reabrir sus puertas lo antes posible, ojalá sea esta misma semana, y se pueda empezar a operar de la manera más mínima posible, pero es lo que traemos, un plan de trabajo que tenemos que presentar a la ciudad", explicó el experimentado arquitecto.

En tanto, el pastorJenner puentes, de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamérica, que también fue afectada por la disposición, explicó que la violación que les afecta es la misma ya que lo que ocurre es que el edificio no había sido inspeccionado por años y obviamente ellos entraron en un momento en el cual no habían esas inspecciones, ahora es que se han realizado. Aseguró que la Iglesia ha mantenido los controles de bioseguridad que les demanda la ciudad, han sido respetuoso de las disposiciones de las autoridades de Salud.

De su lado, el Concejal Ydanis Rodríguez, exigió concentración en la Primera Feria Cultural y XII del Libro 2021, expresó que es lo más importante por el momento, ya que la clausura del edificio que aloja las oficinas del Comisionado Dominicano de Cultura es algo temporal, que se habrá de resolver en un tiempo relativamente breve.

Agregó que si algo hay que respetar, es el estatus de la Comisionada de cultura; "Nosotros como dominicanos tenemos que concentrarnos y dejar de aprovechar pequeños momentos de crisis para provocar fuego, tenemos que concentrarnos en lo más importante para nosotros que es la feria del libro, estamos haciendo nuestra parte con el comisionado, porque creemos en el trabajo que se está haciendo, porque la cultura es el arma más importante que tiene un pueblo", Concluyó.

La Primera Feria Cultural y XII del Libro 2021, será celebrada en la Escuela George Washington High School, en el 549 de Audubon Avenue y 193 street Nueva York NY., los dias 15, 16 y 17 de octubre, está dedicada al académico Silvio Torres Saillant; lleva como título: “Migración dominicana”, con su lema: “leer es migrar entre páginas”, teniendo presente que se está “Haciendo Cultura al Andar”.

La misma ha concitado el apoyo de la diáspora, sus diferentes líderes culturales, además de reconocidas figuras de la vida política, profesional, artística y del ámbito cultural en sentido general, tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos. Mientras que la cena de gala pro-fondos para la feria, está pautada para el día 14 de octubre, en Beverly Hills Manor, situado en Jerome Avenue, Bronx, NY.