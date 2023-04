En opinión del diseñador experto en renovación de exteriores, el aluminio es uno de los metales de más valor en el mundo por su durabilidad, peso, no se oxida, no se corroe y no es víctima de insectos o roedores.

MIAMI.- En ocasiones lo sueños de una persona pueden cambiar. Esto es lo que pasó con Sergio Rubén Rodríguez, un cubano por nacimiento que se desempeñaba como locutor y animador profesional en su país natal. No obstante, cuando decidió emigrar a Estados Unidos en 2016, lo que pensaba que sería su profesión cambió por completo.

Cuando Sergio Rubén Rodríguez llegó a Miami comenzó haciendo trabajos de construcción, limpieza o como chofer, pero siguió con su sueño de llegar a los medios de Miami. Cuando consigue trabajar en una de las compañías hispanas más reconocidas, SBS, el ahora diseñador expresa que sufrió una decepción total del sistema y funcionamiento de los medios por injusticias.

Decidido a no depender de nadie y no trabajar para nadie, Rodríguez empezó a usar las redes sociales como su nueva herramienta de trabajo, creando y desarrollando contenido para diferentes compañías como director de marketing independiente. Este conocimiento adquirido en las redes sociales es hoy su fuente principal de clientes para la compañía que actualmente dirige.

https://www.instagram.com/thepostealuminum/

“The Poste Aluminum surge a raíz de encontrar a la mujer de mi vida que es mi esposa, Aislyn, una mujer cargada en conocimiento, arriesgada y apasionada como yo. Resulta que su papá, mi suegro, es soldador de muchos años de experiencia en el mundo del aluminio. Iniciamos en plena pandemia por COVID-19 solo mi esposa, mi suegro y yo. Hoy ya contamos con más empleados y perfilamos hacia un futuro mejor”, comenta Sergio Rubén Rodríguez.

Hoy en día su emprendimiento es considerado como una opción confiable a la cual acudir gracias a que han demostrado ser expertos en trabajos de aluminio que incluyen diseños e instalaciones de buzones modernos, pérgolas, placas de dirección, balcones, portones, cocinas exteriores y vallas.

“Hemos tenido la posibilidad de trabajar para algunas figuras reconocidas como Adamari López, Alexis y Claudia Valdés, Carolina Sandoval, Yeikel Santos, Aly Sánchez, y otras más que son conocidas en redes sociales”, menciona el cubano. “Mi esposa es ese complemento esencial, es quien lleva los hilos de la parte logística y ventas, además de darle ese toque mágico femenino.”

Sergio Rubén Rodríguez comenta que el proyecto que hasta ahora ha sido el más difícil para realizar es el de una pérgola con cascada de agua cayendo desde el techo, pero que el cliente quedó satisfecho y la experiencia en general fue tan desafiante como emocionante.

En opinión del diseñador experto en renovación de exteriores, el aluminio es uno de los metales de más valor en el mundo por su durabilidad, peso, no se oxida, no se corroe y no es víctima de insectos o roedores.

El diseño e instalación de pérgolas y buzones modernos son algunos de los proyectos que suelen tener, por lo que tienen algunos diseños genéricos y patentizados, pero Rodríguez menciona que al ser fabricantes pueden hacer cualquier cosa que el cliente pida.

En cuanto a los buzones modernos, Sergio Rubén Rodríguez comenta que fue idea de su esposa en vista de que su buzón convencional solía ser derribado por su vecino. Crearon su propio buzón en aluminio con mayor resistencia y con aspecto moderno y estético. Ahora, estos buzones forman parte de los servicios que ofrecen en su emprendimiento.

Hoy en día Sergio Rubén Rodríguez está trabajando con varios proyectos que comparte a través de la cuenta en Instagram @thepostealuminum y en el nuevo sitio web con venta online, así como la creación de una nueva tienda showroom.