Jomari Goyso pudo documentar el momento en que Astrid Rivera confesó lo que había pasado.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La periodista y conductora del programa ‘Despierta América’, Astrid Rivera, hizo una confesión difícil de su infancia que la llenó de lágrimas durante el segmento televisivo.

Delante de sus compañeros del programa matutino Francisca, Jomari Goyso, Lourdes Stephen, Marcela Sarmiento y Jéssica Rodríguez, Rivera pudo narrar cómo fue su experiencia, en marco de la sentencia de 19 años que recibió el actor Ricardo Crespo por abusar sexualmente de su propia hija desde que tenía cuatro años.

“Una de las cosas más importantes en un caso como este, si tu hija te dice una cosa como esta, le creas”, comenzó la reportera al contar, donde se le quebró la voz y Francisca, cuidadosamente, le preguntó el por qué de sus lágrimas.

“Porque cuando yo tenía 7 años yo pasé por una situación similar con un tío de mi mamá, y aunque ella me creyó no pudo hacer nada, ¿por qué? Por no romper una familia. Y yo tengo 38 años, pero estuve esperando 37 años un perdón de mi mamá que sí llegó, y llegó a tiempo, pero viví 37 años de mi vida culpándome por algo que no tenía que culparme, por algo que yo no tenía que vivir“, expresó.

A esto, sus compañeros la abrazaron para solidarizarse con ella y aunque las cámaras del matutino siguieron su programación habitual, fue el español quien compartió en sus redes sociales que había pasado luego. "Cuando muchas mujeres contaron lo que les había pasado, yo comencé a recordarlo todo, porque de alguna forma al mi mamá silenciarme yo le olvidé de un montón de cosas", manifestó.

Esta confesión es para invitar a aquellas personas a no sentirse solas ni tampoco tener el miedo de denunciar lo que habían pasado.