La posibilidad de una secuela para "Dune" era algo que entraba dentro de lo esperado, ya que la película de Villeneuve solo narra la primera parte de la novela de Frank Herbert en la que se basa esta historia de ciencia-ficción.

LOS ÁNGELES.- El estudio Warner Bros y la productora Legendary confirmaron este martes que "Dune", la superproducción que acaba de estrenar Denis Villeneuve, tendrá una segunda parte.

"¡Estamos emocionados de continuar el viaje!", escribió Legendary en Twitter.

"Dune: Part Two" se estrenará en octubre de 2023.

No obstante, hasta ahora no se había confirmado oficialmente que habría una segunda película y algunas voces en Hollywood temían que no llegara a suceder por el elevado presupuesto de "Dune" y por las dificultades de los estudios para rentabilizar sus "blockbuster" durante la pandemia.

Con un presupuesto de unos 165 millones de dólares (sin contar los gastos de publicidad), "Dune" ha recaudado hasta ahora 223 millones en los cines de todo el mundo.

"Dune" también se puede ver en la plataforma digital HBO Max en Estados Unidos.

La película llegó a las salas estadounidenses el pasado fin de semana e ingresó 40,1 millones de dólares, lo que supone el mejor estreno de Warner Bros. desde que este estudio decidió presentar todas sus películas en cines y HBO Max a la vez por la crisis del coronavirus.

"No habría aceptado hacer la adaptación de este libro en una sola película", aseguró Villeneuve en abril de 2020 a la revista Vanity Fair cuando contó que su intención era rodar dos cintas de "Dune".

El canadiense es uno de los cineastas más respetados del panorama contemporáneo gracias a películas como "Sicario" (2015), "Arrival" (2016) y "Blade Runner 2049" (2017).

Timothée Chalamet es el protagonista de "Dune", que cuenta además con un elenco espectacular en el que también figuran Javier Bardem, Zendaya, Óscar Isaac, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård y Charlotte Rampling.

La historia de "Dune" sigue a Paul Atreides, miembro de la familia encargada de la explotación de Arrakis, el único planeta que permite el acceso a un bien muy preciado.

Los Harkonen, que controlaban el planeta previamente, planean recuperar el poder y Atreides huye al desierto, donde se enfrentará a infinidad de peligros.