"No quiero estar en deuda con el horario de nadie más que el mío. Estoy tan quemada. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé", ha declarado Sandra Bullock a 'The Hollywood Reporter'.

Redacción.- La actriz Sandra Bullock había anunciado, hace tres meses, que se retiraba temporalmente del mundo del cine para dedicar más tiempo a su familia.

La actriz, que estaba promocionando su última película, 'La ciudad perdida', aseguraba que había llegado el momento de tomarse un descanso y cuidar de su familia.

"Me tomo mi trabajo muy seriamente, pero ahora solo deseo estar con mis hijos y mi familia las 24 horas del día y los siete días de la semana. Esto significa que me voy a dar un tiempo de descanso", confesaba en una entrevista. Además, Sandra Bullock tampoco fue clara a la hora de explicar cuánto tiempo iba a estar alejada del mundo del cine.

Ahora la directora y productora, que ganó un Oscar como mejor actriz en 2010 con 'The Blind Side', ha dado más detalles tras tomarse un descanso del cine hace escasos meses. Ya que padece 'burnout', más conocido como el síndrome del desgaste profesional.

"No quiero estar en deuda con el horario de nadie más que el mío. Estoy tan quemada. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé", ha declarado Sandra Bullock a 'The Hollywood Reporter'.