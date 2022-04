El tema musical tenía previsto salir a la luz el 14 de febrero por el Día de San Valentín.

REDACCIÓN.-El cantante mexicano Christian Nodal reveló el nombre de la artista con quien grabará la canción "Por el resto de tu vida", misma que grabó con su exnovia la también cantante Belinda, pero que no llegó a lanzarse.

Tras su ruptura con Belinda, el joven cantante no solo ha borrado los tatuajes de la joven de su cuerpo, sino que también ha dejado atrás muchos de los planes profesionales que tenía con la cantante y actriz.

Debido a la insistencia de los fans por saber qué sucederá con el tan esperado tema que grabaron juntos, el cantante ha respondido si finalmente se lanzará o si también quedará en el pasado.

Según People en español, Nodal no dudó en aclarar las dudas de sus seguidores y aseguró que la canción "Por el resto de tu vida" todavía está en sus planes, pero no saldrá con la voz de Belinda.

La declaración ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas a través de la plataforma Twitch que los seguidores le preguntaron por la canción al intérprete de regional mexicano. "Sí va a salir, pero con Tini [Stoessel]", respondió el artista.

Tras los seguidores manifestarle que la canción no contará con la presencia de la española, este les dijo: "Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho".

El tema musical tenía previsto salir a la luz el 14 de febrero por el Día de San Valentín, pero dos días antes el joven de 23 años anunció que él y Belinda habían puesto fin a su relación amorosa.

No obstante, ya habían creado expectativas en su público, pues en una ocasión ambos compartieron estrofas del tema: "Ahora qué hacemos si esto va en serio. El amor solamente pasa una vez en la vida. Yo lo sé esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir. Dime si tienes planes, qué vas a hacer por el resto de tu vida, por el resto de tu vida", dice la letra.

Ahora todos están expectantes de cómo sonará la canción en la voz de Stoessel. La famosa cantante argentina el pasado año grabó junto a Belinda y Lola Índigo la canción "Niña de la escuela".