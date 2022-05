Según informaciones obtenidas por este medio, Ray Liotta murió mientras dormía junto a su esposa en el hotel La Casa del Árbol, ubicado en la calle 19 de Marzo, esquina Padre Billini, en la Zona Colonial.

Santo Domingo.- Tras la inesperada muerte del actor Ray Liotta, quien se encontraba en República Dominicana filmando la película “Aguas peligrosas”, la Policía Nacional explicó a Noticiassin.com que junto al Ministerio Público han asumido la investigación del caso.

El vocero policial, Diego Pesqueira, insistió en que no ofrecerán detalles del deceso de Liotta hasta que se obtengan los resultados de la autopsia que se le practicará.

Sin embargo, una fuente confiable confirmó a Noticiassin.com que el cuerpo del actor de 67 años no presenta signos de violencia, por lo que se presume pudo haber sido muerte natural.

Según informaciones obtenidas por este medio, Ray Liotta murió mientras dormía junto a su esposa en el hotel La Casa del Árbol, ubicado en la calle 19 de Marzo, esquina Padre Billini, en la Zona Colonial.

Trayectoria

La estrella estaba en un gran resurgimiento de su carrera. Sus últimos trabajos incluyeron “The Many Saints of Newark”, “Marriage Story” y “No Sudden Move”. De acuerdo al citado medio, había terminado de filmar “Cocaine Bear”, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de “Working Title The Substance”, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.