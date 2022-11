“Playita en RD, ¿viste lo que te quiero decir?”, expresa "El Cangri" en el video.

Santo Domingo.- Tras espectáculo a casa llena en el Estadio Olímpico Félix Sánchez el pasado sábado y aprovechando que su próximo concierto será el 19 de noviembre en Panamá, el artista puertorriqueño Daddy Yankee se ha quedado unos días en el país disfrutando de las hermosas playas dominicanas a bordo de su propio yate que lleva el mismo nombre de su último álbum, “Legendaddy”.

A través de un video colgado en sus historias de Instagram, el cantante que se encuentra en su gira de despedida, “La Última Vuelta World Tour”, compartió con su más de 46 millones de seguidores en esa red social, el lujoso pasatiempo que también acostumbra a realizar en su natal Puerto Rico y que ahora, como lo ha expresado en varias ocasiones, lo hace en la que define como su segunda casa, República Dominicana.

“Playita en RD, ¿viste lo que te quiero decir?”, expresa "El Cangri" en el video.

El 20 de marzo del presente año, Yankee anunció su retiro de los escenarios prometiendo una producción discográfica que sería “una pieza de colección”.

“Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música. Entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria pon esta pieza de colección titulada: Legendaddy”, dijo Yankee.

“Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendaddy es lucha, es fiesta, guerra, romance… me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales, y a ti, especialmente a ti qué has estado conmigo desde el underground, desde la raíz, desde el principio del reggaetón”, agregó el artista.