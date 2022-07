“Era joven. Tenía 23 años. Así que fue aterrador”, dijo sobre el contrato que había firmado, y fue difícil para ella no escuchar ecos del acuerdo que Hitchcock usó para arruinar la carrera de su abuela.

REDACCIÓN.- Luego de 9 años de haber grabado la trilogía de 50 Sombras de Grey, la actriz Dakota Johnson, quien saltó al estrellato tras protagonizar la saga, se sincera al relatar su verdadera experiencia en la taquillera película.

En una entrevista de portada con Vanity Fair, la intérprete de Anastasia, se ha sincerado sobre su agridulce experiencia filmando la trilogía, calificando la experiencia como "psicótica".

“Yo firmé un contrato para hacer una versión muy diferente de la película que terminamos haciendo”. Al cuestionarle sobre si el estudio o los directores fueron el problema, la actriz dijo que fue un “combo” de situaciones. “También era la autora de los libros”. Sería la escritora británica E. L. James. “Tenía mucho control creativo, todo el día, todos los días, y exigía que sucedieran ciertas cosas. Había partes de los libros que simplemente no funcionarían en una película, que a veces era increíblemente cursi. Siempre fue una batalla. Siempre”.

Sin embargo, la actriz no se arrepiente de nada: "No, no creo que sea una cuestión de arrepentimiento. Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho. Habría sido como 'Oh, esto es psicótico'. Pero no me arrepiento".

“Era joven. Tenía 23 años. Así que fue aterrador”, dijo sobre el contrato que había firmado, y fue difícil para ella no escuchar ecos del acuerdo que Hitchcock usó para arruinar la carrera de su abuela. “Simplemente se convirtió en algo loco”, recordó.

Dakota es una estrella de Hollywood de tercera generación. Es hija de Don Johnson y Melanie Griffith y nieta de la actriz y activista Tippi Hedren, que fue la musa de Alfred Hitchcock en “Los pájaros” y “Marnie”.