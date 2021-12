Slim 400 era un rapero y productor musical estadounidense de Compton, California.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El rapero en ascenso de Compton, California,que desarrolló su carrera durante años como asociado de YG, fue asesinado a tiros en Los Ángeles. Los detalles sobre su presunto asesinato son escasos, ya que se trata de una noticia de última hora, sin embargo, han empezado a llover las condolencias por la estrella de 33 años asesinada. No Jumper dio inicialmente la noticia al mundo.

¿Quién era Slim 400?

En 2019, el rapero sufrió heridas mortales tras recibir un disparo durante una salida en su ciudad natal. Fue tratado de 10 heridas de bala antes de ser dado de alta. Apenas un mes después del tiroteo, se sentó en una emisora de radio de Los Ángeles y detalló sus experiencias.

"Siento que cuando quieres estar aquí y Dios tiene un plan para ti, no hay quien lo pare", dijo entonces. "Caí al suelo pensando que había terminado. Mi familia salió, me mantuvo con vida, me habló, me arrastró a la casa mientras seguían disparando... Mi familia, los amo hasta la muerte por haberme salvado. Me siento bendecido por estar aquí, porque podría haber muerto allí mismo. "

Slim también mencionó que tanto a él como a YG les gusta volver a sus barrios para mostrar el amor a las calles que ayudaron a crearlos. Sin embargo, reconoció que algunas personas pueden estar celosas debido a su visibilidad y éxito. Enviamos nuestro más sincero pésame a los seres queridos de Slim 400 en este difícil momento.

Es más conocido por el single "Bruisin" con YG y Sad Boy Loko. Su discografía incluye Foe Reala (2018), Foe Block 2 (2017), All Blassic (2016) y Keepin' It 400 (2014).

Fue un rapero estadounidense muy popular, conocido por sus habilidades rítmicas y sus increíbles canciones. Era muy famoso como Slim 400 y estaba ganando muchos seguidores gracias a sus nuevas canciones. Sin embargo, esta vez no pudo sobrevivir al ataque y sucumbió a sus heridas.

En cuanto a su trabajo, este año ha publicado Ice Wata Army y BompTTon. Fue una estrella emergente que generó su exitoso imperio gracias a su propio esfuerzo y trabajo. También te diremos que era afroamericano de origen étnico, pero aún no se ha revelado mucha información relacionada con su vida personal.

Slim 400 empezó a dedicarse a la música a los 12 años. Con el tiempo llamó la atención de YG y ambos se hicieron amigos. Se unió al sello Pushaz Ink en 2008. El sello fue creado por YG, DJ Mustard y Ty Dolla Sign.

publicó dos volúmenes de su serie de mixtapes "High off Trees" en 2010. La segunda entrega contó con apariciones de Youngsta y Young Hootie. También obtuvo respuestas favorables con el tema "Call It A Go".

La siguiente cinta de Slim, Keepin' It 400, cayó en julio de 2014. Con canciones como "In My Hood", "Bompton City G's" y "Real N!gga Sh!t". Ese mismo año apareció junto a YG en el cortometraje Blame It on the Streets (2014). La película fue dirigida por Alex Nazari y Darryl Lucky Rodgers.

El rapero Slim arrancó 2015 con su EP de 8 temas, Foe Block. El proyecto contó con apariciones de invitados como Mitchy Slick, Yung LB y algunos otros. A continuación, apareció en dos canciones del segundo álbum de YG, Still Brazy (2016). El segundo EP de Slim, All Blassik, se publicó en agosto de 2016. Fue encabezado por el sencillo "Bruisin" con YG y Sad Boy Loko. El vídeo oficial atrajo más de 15 millones de visitas en YouTube. Fue dirigido por Yellow Nguyen y producido ejecutivamente por Taylor made.

La segunda entrega de la serie oe Block de Slim se publicó en marzo de 2017. Sus proyectos más recientes incluyen The Homies (2017), Tap In (2017) y For Reala (2018). Este último contó con apariciones de invitados como Dave East, The Game, Snoop Dogg y J Stalin. Desde su debut, el rapero de la costa oeste ha trabajado con los sellos Empire Distribution, Get Dough y All Money In Records. Ha realizado giras y actuaciones con actos como Big Sean, Yo Gotti y J Cole.