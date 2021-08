Desde hace algún tiempo, Holly Madison, exchica Playboy, denuncia los abusos y maltratos a los que fue sometida entre 2001 y 2009.

Redacción internacional.- Una serie documental que se estrenará en los próximos meses genera una gran expectativa sobre los secretos que revelará acerca de la vida en la mansión Playboy. La supuestamente glamorosa propiedad de Hugh Hefner en la que vivían el magnate y un grupo de mujeres ahora será retratada en la docuserie Dangerous.

Si bien algunas de las personas que habitaron la casa contaron escalofriantes detalles de su vida junto a Hefner tiempo atrás, la nueva producción promete revelar detalles y exponer por completo el maltrato que el millonario les daba a las mujeres con las que convivía.

Desde hace algún tiempo, Holly Madison, exchica Playboy, denuncia los abusos y maltratos a los que fue sometida entre 2001 y 2009, cuando vivía en la mansión en Los Ángeles de Hefner, con quien estaba en pareja. Ahora, la modelo contó que durante esos años sufrió de dismorfia corporal, un trastorno que provoca que una persona se obsesione con su imagen.

Tanto ella como el resto de las mujeres que convivían con el multimillonario -Kendra Wilkinson y Bridget Marquardt- se hicieron conocidas mundialmente a través del realityGirls of the Playboy Mansion.

Años más tarde, Madison decidió revisar aquella etapa y publicó un libro titulado Down the Rabbit Hole: aventuras curiosas y cuentos preventivos de una ex conejita Playboy. “Cerca del cambio de milenio, se puso de moda que las mujeres parecieran estúpidas, que se las arreglaran únicamente con su apariencia y que se preocuparan solo por la fama y el materialismo”, señaló en su publicación. “Algunos de los efectos de esa moda aún perduran hoy”, continuó.

"Durante casi seis décadas, Hefner mantuvo un estricto control sobre Playboy. Ahora, cuatro años después de su muerte, los conocedores, colegas, ejecutivos y empleados están listos para compartir la historia completa de lo que fue realmente la vida en Playboy”, manifestó un comunicado que emitió la producción del programa

Ahora, en Dangerous, según publicó Page Six, se revelarán nuevos secretos no solo sobre las consecuencias que tuvo aquella etapa en la vida de las “conejitas” sino que también se hará foco en algunas situaciones extremas que les tocaron protagonizar.

Según trascendió, la docuserie tendrá 10 episodios y se estrenará en 2022. Incluirá entrevistas a personas cercanas a Hefner, como la exdirectora de promociones de Playmates, Miki García; además de las exnovias del magnate: Madison, Marquardt y Theodore. También aparecerá la asistente de cámara personal de Hefner, Stefan Tetenbaum y otros empleados de la mansión Playboy. “Realmente creía que era el dueño de estas mujeres”, señaló García en un teaser de la docuserie. “Nunca me di cuenta de que entrar en el mundo de Playboy era una elección peligrosa”, subrayó.

Fuente:Yahoo Noticias