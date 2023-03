"Gladiator 2" dará continuidad a la historia protagonizada en 2001 por Russel Crowe, quien daba vida a Maximus

Los Ángeles .- El actor Denzel Washington se encuentra en negociaciones finales con el director Ridley Scott para protagonizar junto a Paul Mescal la secuela del éxito cinematográfico "Gladiator".

Según una exclusiva del medio Deadline, Washington está interesado en darle vida al personaje que Scott escribió para él. El actor y el director ya trabajaron juntos en la película "American Gangster" de 2007.

La nueva cinta de Paramount, cuyo estreno está previsto para el 22 de noviembre de 2024, ya ha sumado a su elenco a Barry Keoghan, recientemente nominado al Óscar por su papel en "The Banshees of Inisherin".

"Gladiator 2" dará continuidad a la historia protagonizada en 2001 por Russel Crowe, quien daba vida a Maximus, la cual fue nominada a 12 premios Óscar y ganadora de 5 de estos galardones, entre ellos a mejor película.

En esta secuela, Paul Mescal interpretará a Lucius, un hombre que guarda un fuerte recuerdo del gladiador Maximus después de que este lo salvara a él y a su madre de la muerte.

Las productoras a cargo del proyecto son Scott Free, liderada por Ridley Scott y Michael Pruss, y Red Wagon Entertainment, con Lucy Fisher y Douglas Wick a la cabeza. Este último también fue productor de "Gladiator".

Además, el equipo tendrá al director de fotografía John Mathieson, al director de producción Arthur Max, y a la diseñadora de vestuario Janty Yates, quienes ya participaron en "Gladiator".

Scott también está trabajando como productor en la secuela de otro de sus proyectos más notables.

Se trata de la serie "Blade Runner 2099" que da continuidad a los filmes inspirados en la célebre novela del escritor estadounidense Philip K. Dick "Do Androids Dream of Electric Sheep?", de 1968.

El último proyecto en el que participó Denzel Washington fue "The Tragedy of Macbeth" en 2021, cuyo trabajo le valió una nominación al Óscar, y para este año se espera verlo en la cinta "The Equalizer 3" de Antoine Fuqua.