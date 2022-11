La producción del musical anunció esta nueva fecha; será a las 8:30 de la noche en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua

SANTO DOMINGO.- Luego de verse obligados a posponer la presentación del musical “Disco Forever” debido a las condiciones del tiempo del pasado viernes, la producción anunció este viernes 11 de noviembre como fecha de reposición.

Las boletas adquiridas para disfrutar del espectáculo producido por Amaury Sánchez y Vibra Productions, con la participación de Héctor Aníbal, Javier Grullón, José Guillermo Cortines, Laura Rivera, Karla Fatule y la participación especial de Irving Alberti, tienen validez para esta nueva fecha en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, a las 8:30 de la noche.

Cabe destacar que, a raíz del rotundo éxito logrado en sus primeras presentaciones, el musical “Disco Forever” presentará una función única que devolverá a escena los éxitos de la década de los 70, al ritmo de icónicas canciones de la década.

Bajo la dirección musical del maestro Amaury Sánchez, se han agregado nuevas canciones para darle más variedad al repertorio que tendrá una duración de aproximadamente dos horas, y la participación especial de Irving Alberti.

La dirección del mismo está a cargo de Amaury Sánchez, la producción artística del actor y cantante Javier Grullón, así como producción de Vibra Productions y Sánchez, con una orquesta en vivo de unos 10 músicos, así como vestuario y luces acordes a la época. Incluirá emblemáticas canciones Como “I Will Survive”, de Gloria Gaynor; “YMCA”, de Village People; “Love Is in the Air”, de John Paul Young; “(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty”, de Sunshine Band, y “Last Dance”, de David Bowie.

Las boletas están a la venta en Uepa tickets y en CCN, Jumbo y Supermercados Nacional. Para más información, la cuenta oficial del espectáculo es @DiscoForeverRD.