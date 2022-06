La artista no especificó en sus declaraciones los nombres de esos exnovios con los que vivió la dura experiencia, pero agradeció haber salido de esos conflictos.

REDACCIÓN.- Por primera vez la actriz y cantante Dulce María confesó que sufrió violencia doméstica por parte de algunas parejas sentimentales. La cantante habló del tema en el podcast «Se regalan dudas».

«Ahora después de muchos años, entiendo que también me relacioné con gente que era violenta psicológicamente, y que yo en ese momento no tenía la menor idea ni tenía las herramientas, ni tenía nada, ni sabía. Manipulaciones y muchas cosas que ahora lo puedo ver y digo: ‘¡qué fuerte!'», contó la actriz en el podcast.

La artista no especificó en sus declaraciones los nombres de esos exnovios con los que vivió la dura experiencia, pero agradeció haber salido de esos conflictos.

Desde el 2019, Dulce María está felizmente casada con Paco Álvarez y es madre de una niña. Se sabe que antes de formar su hogar tuvo otros romances con diversas figuras como los actores Pablo Lyle, Michel Gurfi, el futbolista Memo Ochoa, y sus compañeros de RBD Poncho Herrera y Christopher Von Uckermann.

Dulce María señaló en el referido espacio que todo lo vivido la ha ayudado para saber qué es lo que quiere y enfocarse en lo que sabe que merece. «Empiezas a descubrir el mundo, sales de tu burbuja, que fue a los 16, 17 años, y tuve otro tipo de relación, como muy intensa y al final cada una de las personas con las que he estado compartiendo me dejaron algo. Aprendí mucho, sufrí mucho porque yo daba todo, soy como muy entregada y no era el momento para esas personas», expresó

«Hasta que yo estuve bien»

A pesar de estas situaciones, Dulce María siguió adelante. «Agradezco que salí de eso porque hay gente que sigue ahí, en un ciclo que no te vas porque siempre tienes miedo de quedarte sola. El perdonarte, el perdonar a alguien que nunca te pidió perdón. Tú tienes que hacer tu proceso o de no despedirte, de terminar relaciones importantísimas que no tuvieron despedida o de algo que no se dio, pero todo eso lo agradezco porque he hecho muchísimo trabajo personal», aseguró la intérprete de temas como ‘Inevitable’ y ‘Origen’.

La mexicana no dudó para también contar que cuando conoció a su ahora esposo “estaba con toda la resistencia”, algo que la llevó a ponerlo a prueba para ver que fuera capaz de respetar sus límites, o que prefiriera hablar de sus problemas en vez de pelearse.

“Así estuvimos un buen rato hasta que las cosas empezaron a fluir porque empecé a confiar en él, pero fue hasta que yo estuve bien”, apuntó convencida.