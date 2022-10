Redacción Internacional.- Tras lo que ha definido como "quince años de dura lucha", Dwayne Johnson debuta al fin en el Universo DC con Black Adam. Una cinta, dirigida por Jamue Collet-Serra, con quien el actor ya colaboró en Jungle Cruise, que pretende ser la piedra angular sobre la que 'The Rock' cimente una "nueva era" en la franquicia bajo una máxima: "Escuchar lo que piden los fans".

"Siempre quisimos hacer una película que iniciara una nueva era en el Universo DC. Yo amo el Universo DC, pero era momento de un cambio con nuevos personajes, sangre nueva, nuevas historias. Y era también el momento de escuchar a los fans, así que sin hacer 'spoilers', es por eso que incluimos esa escena al final de la película", proclama con entusiasmo Johnson en una entrevista concedida a CulturaOcio.com durante su visita a España para promocional el filme en la que vuelve a adelantar el gran regreso que incluye Black Adam en su escena post-créditos.

Una entrevista en la que el actor más taquillero de Hollywood en los últimos años también abordó la naturaleza violenta e implacable de un personaje que, no hay que olvidar, nació como villano hace casi 80 años en los cómics, donde debutó en diciembre de 1945 y es uno de los grandes enemigos del superhéroe 'Shazam', con quien comparte el origen mágico de sus capacidades sobrehumanas.

"Era verdaderamente importante para nosotros respetar la esencia del personaje: es violento, es brutal y es muy intenso", explica Johnson que dice sentir cierta simpatía por el particular, y muy sumarísimo, "sentido de la justicia" del anti-héroe de DC y la idea de que, en ocasiones, es necesario responder con violencia a otra agresión.

"Personalmente, esta idea me gusta. No siempre, no en todo momento, pero en algunas situaciones, cuando alguien realmente hace daño a tu familia, a tus seres queridos, a tu pueblo, a tu país..., desde el punto de vista de Black Adam, debes ocuparte de ese problema y terminar con ello definitivamente para que nadie vuelva a hacer daño a tu familia o a tus seres queridos. Así es como piensa Black Adam y a mí me gusta", sentencia el actor que confirmó la existencia de un primer montaje de la película más violento y con escenas más sangrientas y brutales... una versión solo para adultos que no descarta que, algún día, vea la luz.

"Estoy abierto a la posibilidad de mostrarle al público esa versión más violenta de Black Adam. Pero no sería como enmendar la película o arreglarla. Estrenamos en cine la película que queremos estrenar, con la calificación por edades más baja y estoy de acuerdo con esa decisión", señala Johnson pero que, siguiendo su máxima de que hay que dar al público "siempre" lo que pide, promete que "si los fans realmente quieren ver esa versión, puede que podamos hacerlo posible".

Aunque explicó que no quiere que sea reestrenado la película con ese montaje para adultos de Black Adam en cine ya que "no me gustaría que los fans tuvieran que pagar por ello".

Dirigida por Collet-Serra, además Johnson el reparto principal de la nueva película de DC lo completan Pierce Brosnan como el Doctor Destino (Doctor Fate) con su poderoso Casco de NABU, Aldis Hodge como el imponente héroe alado Hawkman, Noah Centineo que dará vida a Atom Smasher y Quintessa Swindell intepretando a Cyclone.