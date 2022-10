"Realmente tengo los pies en la tierra y me siento honrado por el interés de ambas partes. Pero el trabajo número uno, y mi título número uno, que amo ahora mismo, es el de papá"

Washington.-Dwayne "The Rock" Johnson dijo que está "impresionado" por las peticiones para que se lance a la Casa Blanca, pero mantuvo que su enfoque en este momento es criar a su familia.

"Realmente tengo los pies en la tierra y me siento honrado por el interés de ambas partes. Pero el trabajo número uno, y mi título número uno, que amo ahora mismo, es el de papá", dijo el actor y leyenda de la lucha libre profesional a Jake Tapper de CNN en una entrevista en "CNN Tonight" este martes.

Cuando se le preguntó si eso significaba que descartaba una futura candidatura presidencial, Johnson dejó la puerta abierta.

"Lo he considerado seriamente. Hay que hacerlo. Cuando empiezas a mirar algunas de estas encuestas, y estos números se acercan al 46%, el 50% del país votaría por mí si me postulara, y me sentí realmente conmovido por ello", dijo. "Quiero decir, realmente, me hizo prestar atención".

Johnson es padre de tres hijos: Jasmine Lia, de 6 años, y Tiana Gia, de 4, con su esposa Lauren Hashian, y Simone Alexandra, de 21, de un matrimonio anterior.

Una encuesta de 2021 reveló que al 58% de los estadounidenses les hubiera gustado ver a Johnson como próximo presidente de Estados Unidos. En la misma encuesta, el 58% dijo que apoyaría al actor Matthew McConaughey.

El año pasado, Johnson, de 50 años, produjo y protagonizó dos grandes películas, "Jungle Cruise" y "Red Notice", estrenó su sitcom "Young Rock", vio cómo su empresa Teremana Tequila tenía un crecimiento sin precedentes y se convirtió en el hombre estadounidense más seguido en Instagram.

A principios del mandato del expresidente Donald Trump, Johnson había hecho un poderoso llamamiento al cambio de liderazgo tras la muerte de George Floyd. El actor afirmó en un video publicado en sus redes sociales que Estados Unidos está "paralizado" y "de rodillas suplicando que se le escuche y suplicando un cambio".

"No sé nada de política", dijo Johnson a Tapper. "Diré que yo, soy un patriota absolutamente, y amo a nuestro país y amo a todos en él, independientemente del color o la cultura. No me importa lo que diga su cuenta bancaria o el tipo de auto que conduzcan".