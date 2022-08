A pesar del alto en el camino que significa esta intervención quirúrgica, el actor ya ha grabado la película "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe", dirigida por Aitch Alberto, por lo que reaparecerá en cines este septiembre.

Los Ángeles (EE.UU.).- El actor mexicanoEugenio Derbez pasará por el quirófano tras sufrir un accidente de tráfico en los últimos días, informó su esposa, Alessandra Rosaldo, a través de un comunicado difundido la noche del lunes mediante sus redes sociales.

"Él está bien, sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, mas no compromete su salud", detalló Rosaldo tras explicar que el intérprete se vio involucrado en un accidente hace un par de días.

Hasta ahora, no han trascendido más detalles acerca de cómo se produjo el accidente y el tipo de intervención que requiere Derbez de cara a su recuperación.

Sin embargo, Rosaldo afirmó que el proceso será "largo y difícil" porque el actor, de 60 años, deberá estar "varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación".

"En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo", manifestó la también compositora y vocalista del grupo Sentidos Opuestos.

Con más de cuarenta años de trayectoria en la pequeña y la gran pantalla, la carrera de Derbez se vio catapultada este año con el éxito del filme "CODA", premiada con el Óscar a mejor película este año y en la que interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos.

A pesar del alto en el camino que significa esta intervención quirúrgica, el actor ya ha grabado la película "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe", dirigida por Aitch Alberto, por lo que reaparecerá en cines este septiembre.