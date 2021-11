La gira pretende abarcar toda Latinoamérica, gran parte de Europa, entre otros grandes lugares en el mundo. La fecha exacta en dominicana se dará a conocer próximamente.

SANTO DOMINGO.- El exponente urbano El Alfa dio a conocer que su gira mundial 2022 iniciará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el cual también es su nuevo reto profesional, pretendiendo llenar el emblemático lugar.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre si se considera el líder del movimiento urbano dominicano, el artista dijo: “Yo soy el líder en mi hogar, solo me considero una guía para que los muchachos de República Dominicana consigan el éxito, no el líder”.

También agregó: “Eso se escucha bien cuando otro lo dice, tengo catorce años de carrera habiendo lo mismo y hasta ahora no he cambiado ha sido para bien”, expresó.

Considera que es una persona dada a brindar amor, no le gustan los conflictos, por lo que afirma que si comete un error suele pedir perdón, lo que no permite es que el mismo error se vuelva a repetir.

El responsable del éxito “Curazao” asegura que la experiencia vivida en el Madison Square Garden lo terminó de transformar, convencido de que simplemente debe seguir mejorando como persona y profesional.

“Tras compartir con mis diez invitados en el MSG aprendí que debo amar a todos mis colegas en el género. En el 2015 yo le pedí a Dios sabiduría, y desde ese momento mi vida cambió drásticamente, todo para bien’’, puntualizó el cantante.

Sobre los sacrificios ante de la fama:

“Yo me catalogo como una persona visionaria. A mi equipo le decía en los inicios de mí carrera que no se preocupen, que solo me dejaran trabajar. Cuando hice el Palacio de los Deportes no tuve apoyo de ninguna marca. Deje de tocar en discoteca para enfocarme en escenarios claves. Yo soy mi propio inversionista y disquera. Todos los riesgos grandes tienen recompensas grandes’’, comentó El Alfa.

De igual manera dijo que él no es quien para decirles a los artistas dominicanos qué hacer en sus carreras artísticas, ya que él tiene su forma y estrategia de trabajo el cual lo ha aplicado y le han dado resultados positivos.

Sobre su canción más importante:

Sin pensarlo mucho, catalogó a ´La Romana´ como la canción más importante de su carrera, agradeciendo a Bad Bunny por haberlo motivado a realizar su mejor dembow hasta el momento, por su amistad y buenos consejos.

Cómo le llega la musa viviendo en Miami:

Comentó: “No importa dónde yo esté, desde el lugar donde vivo me llegan los códigos, me gusta mantener mis productos frescos. Yo logré mantener el barrio pese a que trabaje con los grandes, pero definitivamente no puedo dejar el barrio, debo mantener los dos mercados con contenidos”.

Futuro del Dembow y su amistad con algunos del género:

No todos los artistas se conocen, por ende no todos son amigos, pero El Alfa valora el trabajo y la amistad aunque se vean muy poco de figuras como las de Chimbala, Secreto, El Cherry, y más recientemente con Bullin 47, considerándolos como los intérpretes del género con menor tasa de rechazó por parte del público dominicano, además de talentosos y carismáticos.

Mientras que, según su visión, el dembow dentro de unos años será la música más exportada del país.

‘'Mi mayor felicidad hoy en día es compartir mis experiencias vividas en la música. De los artistas urbanos de RD en mis inicios ninguno me dieron un consejo, pero, a mí me gusta ayudar’’.

Relación actual con Anuel:

Reconoce que sí hubo un mal entendido con lo del Bugatti, pero eso se resolvió. Recientemente han hablado y hace poco tiempo el popular artista boricua fue a verlo en una discoteca, resaltando que la amistad entre ellos dos esta armonía.

PR/RD:

‘’Tenemos que tratar de mantener bien la relación entre Puerto Rico y República Dominicana. Les tengo un agradecimiento enorme a los boricuas. Ellos solo me han dado cariño’’, comentó.

“En PR cuando un artista saca un disco, los cantantes se apoyan y se cuidan entre ellos. He aprendido mucho de ellos. A mí me falta seguir aprendiendo. Disciplina, buenos contactos, producción, inversión es la clave”.

Por qué un segundo Bugatti:

“Cuando pasó el caso del Bugatti, sintió que fue una prueba divina, y lejos de ponerse triste simplemente se empantalono y volvió a comprar el carro de su sueño, acompañado del éxito de su actual gira y el aumento de más trabajo el cual se convierte en dinero recuperado, es decir, todo obra para bien'', comentó.

Sobre Rochy RD:

“Tiene mucho talento, excelente artista. Un solo consejo, disciplina y manejo, por lo demás no le falta más nada’’.

Finalmente, El Alfa resalta que su mayor debilidad es su familia. Cuando llega a su casa, el artista descansa y solo está el padre y esposo. Manifiesta que para él la educación de sus hijos es parte clave de la satisfacción de ser papá. Además admite que pese a que su vicio es la moda, no es amante del dinero, prefiere retirarse de la música antes de sacrificar a su familia.