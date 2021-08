Johnson era conocido por su estilo apasionado por la música house. Fue con 'Get Get Down', en 1999, cuando alcanzó fama internacional.

REDACCIÓN.- Paul Johnson, el icono de la música falleció a los 50 años de edad por complicaciones derivadas del covid. La noticia se dio a conocer a través de un comunicado compartido en su página oficial de Facebook la tarde del pasado miércoles.

El productor y dj Paul Johnson, considerado uno de los artistas más influyentes en la historia de la música house fue hospitalizado recientemente en una unidad de cuidados intensivos debido al coronavirus y perdió la batalla según confirmó su agente.

“Nuestro amado falleció a las 9 am, la leyenda de la música house que todos conocemos como PJ, alias Paul Johnson, falleció en el día del 4 de agosto de 2021. Descansa en el cielo Paul”, declaróla familia del productor a través de sus redes sociales.

Multitud de estrellas famosas relacionadas con la industria de la música se despidieron de Johnson a través de las redes sociales demostrando sus condolencias y rindiendo tributo.

'Get Get Down', su éxito mundial

Johnson era conocido por su estilo apasionado por la música house. Fue con 'Get Get Down', en 1999, cuando alcanzó fama internacional.

El músico quedó paralizado de cintura para abajo después de recibir un disparo en 1987 y desde entonces tuvo que usar silla de ruedas. En 2003, le amputaron la pierna izquierda tras ser hospitalizado en Chicago con fuertes dolores en las extremidades inferiores, y en 2010 perdió la pierna derecha tras un grave accidente.

No obstante, nada impidió que siguiera siendo un dj y productor muy activo. De hecho, tenía giras comprometidas por todo el mundo para pinchar en clubes, y su calendario de lanzamientos se mantuvo desde el comienzo de su carrera hasta 2021.