Johnny Ventura falleció este miércoles 28 de julio a sus 81 años de edad, a causa de un infarto en la ciudad de Santiago.

SANTO DOMINGO.- El merenguero El Jeffrey no pudo contener las lágrimas tras ser abrazado por el hijo del Caballo mayor, Jandy Ventura, en medio del velatorio de su padre, Johnny Ventura.

José Gabriel Severino como es el nombre pila del merenguero, luego de ser abordado por la prensa describía como se enteró de la noticia del fallecimiento del artista, al que dijo considerar como su padre.

Narró que lo llamaba a su celular cuando le contesto uno de sus hijos y al preguntarle por Johnny, no pudo contener el llanto.

“La perdida de él me dio un impacto grande… yo estaba llamando a Johnny Ventura para que no me falle en una rueda de prensa que tengo del lanzamiento de una canción, cogió el teléfono uno de sus hijos y se fue en lágrimas. Aún tengo el mismo dolor de cabeza latente desde ese momento”, dijo.

Al instante de la descripción se acercó Jandy Ventura, hijo del fallecido, lo abrazó expresando sus sentimientos y le dijo unas palabras al oído.

