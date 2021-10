El una vez considerado el más grande archirival del Alfa, además, agregó que “estamos en música, estamos en elevar el género musical. Gracias a Dios el género nos ha obsequiado muchas cosas”.

SANTO DOMINGO. -El exponente urbano Emmanuel Reyes, conocido como El Mayor "clásico” expreso que el concierto que brindó el pasado fin de semana el Alfa, en el Madison Square Garde, estaba “perfecto” porque “ahí no faltaba nadie”.

“Lo que pasa es que ese concierto es de él (el Alfa), después yo puedo hacer otro también porque uno puede hacer sus modificaciones, y cada quien tiene sus pensamientos de hacer sus cosas. Eso estaba vacano, ahí no faltaba nadie. Ahí lo que faltaba era el público, y el público estaba ahí”, dijo el criollo de 30 años.

“Eso es algo natural, al final esto es una competencia, no envidia; me entiendes. Entonces, yo no envidio lo de nadie. Gracias a Dios tengo todo lo que un ser humano sueña y puede tener. Y estoy en salud que es lo más vacano”, dijo el líder de los “Mayorista” durante su presentación en un programa de televisón

El una vez considerado el más grande archirival del Alfa, además, agregó que “estamos en música, estamos en elevar el género musical. Gracias a Dios el género nos ha obsequiado muchas cosas”.