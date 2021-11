Explicó que si el extelotero cae "preso" se "jodio" el béisbol. “Se jodio la RD, se jodio la pelota y nos jodimos todos. Los símbolos hay que cuidarlos”.

Santo Domingo. – El animador Frederick Martínez “El Pachá” salió en defensa del veterano pelotero de Gran Ligas dominicano Sammy Sosa, quien la semana pasada fue interrogado por la magistrada Yeni Berenice Reynoso en la sede de la Procuraduría General de la República como parte de las investigaciones sobre el “caso pulpo”.

En declaraciones en su espacio televisivo “Pégate y gana con el Pachá, el comunicador afirmó, en tono de desesperación que: “Sammy Sosa, si usted cae preso yo agarro una pistola y me doy un tiro y salgo de esta vaina. Si Sammy Sosa está metido en un lavado de una vaina de pulpo me tiro por el puente Duarte, porque la vida no tiene sentido”, dijo el Pachá durante el segmento “Así piensa” que se transmite los sábados por Teleradio América.

El Pachá destacó las cualidades profesionales del reconocido pelotero dominicano, oriundo de San Pedro de Macorís, de quien dijo “puso” nuevamente la gente en pelota en su época dorada.

“A Sammy le dieron 3 millones de dólares por ir a firmar autógrafos a Japón por tres horas; le dieron 14 millones de dólares por hacer la campaña de Pepsi; el árbol de navidad lo encendían en la Casa Blanca con la presencia de ese morenito de San Pedro”.

Argumentó que una personalidad como Sosa hay que cuidarla porque es el beisbolista más importante de Latinoamérica y del mundo. “Señor presidente de la República Luis Roldofo Abinader saquen de esa vaina a Sammy Sosa para que no nos jodamos to’; que Sammy no es de ahí”.

Explicó que si el extelotero cae "preso" se "jodió" el béisbol. “Se jodio la RD, se jodio la pelota y nos jodimos todos. Los símbolos hay que cuidarlos”.

