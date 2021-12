Expresó que pensaba que era un conocedor de la vida, pero al verse sin canal, fuera de la emisora La Mega, de Nueva York, sin socio y cómo algunas personas le dieron la espalda, se dio cuenta que no sabía nada.

SANTO DOMINGO.- El comunicador Frederick Martinez “El Pacha” dijo este viernes que mucha gente que pensó nunca lo abandonarían lo hicieron cuando pasaba su peor momento y no encontraba un espacio para colocar su programa de televisión “Pégate y gana con el Pachá”.

Frederick Martínez confesó que “esa situación me endureció el corazón, ya no soy el mismo. Me mataron en vida. Me abandonaron cuando me vieron en el piso, pero Dios se glorificó y aún estoy vivo. Recibí muchos golpes, mucha gente que yo pensé que nunca me abandonaría, lo hizo, y en ese momento aprendí a conocer la vida a los 50 años”.

Indicó que se encuentra satisfecho y orgulloso de haber logrado mantener durante un década, de manera ininterrumpida, el programa “Pégate y gana con el Pachá”, pues afirma que el camino ha sido largo y cargado de “Mucho sacrificio, mucho trabajo para llegar hasta aquí”.

Estas declaraciones fueron realizadas para la Web "Que Pasa Martinez"