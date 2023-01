"Nada de lo que he hecho a través de este libro o de otra manera ha sido con la intención de dañarlos o lastimarlos".

Londres.- "En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí", declaró el príncipe Enrique en una entrevista difundida el domingo por la cadena británica ITV, antes de que el martes se publique su autobiografía, titulada en español "En la sombra".

El duque de Sussex insiste en que quiere arreglar las cosas con su padre y su hermano, si bien actualmente dice que no los reconoce en su comportamiento. "Creo que probablemente haya muchas personas que, después de ver el documental y leer el libro, dirán: ¿cómo podrías perdonar a tu familia después lo que te han hecho?", argumenta el Príncipe.

El hijo menor de Carlos y Diana, que actualmente reside en Estados Unidos, afirmó que, pese a todo, quiere "reconciliarse" con sus parientes, aunque para que eso suceda deben "asumirse responsabilidades", dijo.

"Nada de lo que he hecho a través de este libro o de otra manera ha sido con la intención de dañarlos o lastimarlos", declaró, para añadir que ni Carlos III ni Guillermo "han mostrado ninguna disposición a la reconciliación".

En la entrevista con el periodista Tom Bradby, Enrique describe una relación de intensa rivalidad por parte de su hermano y acusa a "algunos miembros de la familia" de "acostarse con el diablo" en los medios de comunicación "para rehabilitar su imagen", al tiempo que le desacreditaban a él.

La entrevista de ITV es una de cuatro -el resto, con cadenas estadounidenses- que Enrique ha concedido antes de que el 10 de enero salga a la venta su libro, en inglés "Spare" (El repuesto, como llama la aristocracia inglesa al segundo hijo, suplente del heredero).

Por otra parte, en base a filtraciones del libro que se puso a la venta prematuramente por error en España aunque luego se retiró de las librerías, también se ha sabido que supuestamente el príncipe Carlos se sentía celoso de la popularidad de sus nueras y que Guillermo agredió físicamente a Enrique en una discusión sobre Meghan.

Enrique asegura también que ambos hermanos imploraron a su padre que no se casara con Camila; que mató a 25 talibanes como piloto de helicópteros en Afganistán; que perdió la virginidad a los 17 años con una mujer mayor fuera de un pub lleno de gente y que ha consumido cocaína y setas mágicas.