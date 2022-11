Por décadas el programa ha sido la caída de los grandes artistas locales e internacionales, en su más recién etapa a través de la Telerrealidad han recibido un promedio de 200 casos para ayudas por año.

SANTO DOMINGO.-El programa de televisión ‘El Show del Mediodía’ llega a su 54 aniversario, consolidado en audiencia e influencia en la televisión dominicana.

El programa que aplicó hace ocho años el concepto de ‘La Telerrealidad’ lleva todos los días, de lunes a viernes, una televisión en vivo con un sello especial, mediante entrevistas, comentarios, análisis, opiniones y entretenimiento de todo tipo de temas en el acontecer nacional e internacional, enfocado en la actualidad del momento.

La evolución de esta joya televisiva, que diríamos es simbólicamente parte del patrimonio nacional de la televisión dominicana, ha sido evidente, así lo comprueba los ratings, en especial el de este último año, arrojando una variante, el aumento de la audiencia en el target de hombre y mujer entre 24 a 34 años.

‘’Lo digo cada año, para mí ha sido increíblemente maravilloso ser parte de este programa y que el mismo haya aceptado mis ideas y ligeros cambios para seguir siendo parte de la preferencia de los televidentes dominicanos, incluyendo de la diáspora dominicana en especial de las ciudades en los Estados Unidos como New York, New Jersey, Boston, entre otros lugares; la verdad es que me siento orgulloso de mi equipo de trabajo dentro de esta gran casa, me da mucha satisfacción profesional y personal saber que llevamos sano y buen entretenimiento, ayudamos a quienes nos piden ayuda de cualquier tipo, y sobre todo, hemos sido testigo de la llegada y crecimiento de muchos talentos jóvenes, incluyendo niños y niñas,’, su productor y conductor principal, Iván Ruiz.

El Show del Mediodía por décadas ha sido la caída de los grandes artistas locales e internacionales, en su más recién etapa a través de la Telerrealidad han recibido un promedio de 200 casos para ayudas (sociales y de salud) por año, los cuales han sido solucionados en un 95% gracias a la ayuda de ángeles solidarios (empresarios, políticos, deportistas, etc), con un apoyo marcado en la fundación Cruz Jiminián. Por motivo a este nuevo aniversario, el programa recibió amigos de la música como Jandy Ventura y su orquesta, además vía zoom a Cuco Valoy, El Zafiro y al Conjunto Quisqueya.