Los Ángeles.- El episodio final de la última temporada de "House of the Dragon" se ha filtrado en internet este viernes, dos días antes del estreno, según ha reconocido la propia plataforma HBO Max a la prensa de Hollywood.

"Sabemos que el décimo episodio de 'House of the Dragon' se ha publicado en sitios de descarga de torrents ilegales", anunció un portavoz de la compañía en declaraciones recogidas por la revista Variety.

Según HBO, la filtración se ha originado en un distribuidor del mercado europeo o de oriente medio (EMEA, en inglés) y están tratando de retirar todos los enlaces de descarga.

"Nos disgusta que esta acción ilegal haya empeorado la experiencia de nuestra audiencia más fiel, que podrá ver una versión impecable del episodio cuando se estrene el domingo en calidad 4K", añadió.

Lo cierto es que tanto HBO como la franquicia "Game of Thrones", a la que pertenece "House of the Dragon", están más que acostumbrados a las filtraciones, pues en su temporada final, hace cuatro años, llegaron a publicarse hasta cuatro episodios antes de su estreno.

Y todo a pesar de que los publicistas de WarnerMedia, grupo al que pertenece la plataforma, impiden a la propia prensa televisiva el acceso a los episodios más esperados por la audiencia para prevenir cualquier tipo de filtración indeseada.

Aunque es difícil encontrar algún enlace de descarga, infinidad de usuarios de redes sociales ya han visto el final de la primera temporada de "House of the Dragon" y la mayoría de comentarios alaban el cierre de la trama.

Lo cierto es que HBO ha encontrado la fórmula del éxito con esta serie, que sirve como precuela de la producción original, uno de los fenómenos televisivos más vistos de la historia.

"House of the Dragon" está basada en la novela "Fire & Blood", escrita por el propio George R. R. Martin, y su trama, ambientada 200 años antes de que comenzara la guerra por el Trono de Hierro, se centra en el devenir de los Targaryen, antepasados de Daenerys.