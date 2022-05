En ese mismo orden Al Horford manifestó su emoción y destacando el respaldo que ha apreciado por parte de todos sus compatriotas.

REDACCIÓN.- Con la reciente victoria clasificatoria del equipo Boston Celtics, el puertoplateño Al Horford se convierte en el primer dominicano en llegar a las finales de la NBA, a sus 35 años y su esposa la también dominicana y Miss Universo 2003, Amelia Vega, ovacionó a lo grande junto a sus tres hijos su victoria.

¨Gloria a Dios¨, ese es el primer dominicano en llegar a una final de la NBA… mírenlo ahí¨, dijo.

La modelo compartió varios videos en suhistoria de Instagram donde se ve que estuvo disfrutando desde en su casa el partido de Boston Celtics y Miami Heat.

Horford manifestó su enorme emoción y destacó el respaldo que ha percibido por parte de todos sus compatriotas.

"Que en la República se sienta. Esto es una celebración", dijo en español a los medios al terminar el partido ante los Miami Heat.

En los videos se pueden ver como los hijos de la pareja brincaban de la felicidad y ella exclamaba tras el triunfo del partido donde participo su esposo.

En ese mismo orden Al Horford manifestó su emoción y destacando el respaldo que ha apreciado por parte de todos sus compatriotas.

"Que en la República se sienta. Esto es una celebración», dijo en español a los medios al terminar el partido ante los Miami Heat.

"Estoy muy agradecido y muy emocionado. Estamos aquí en Miami, muy cerca de la República Dominicana. Sé que mi familia está feliz y que el todo país estuvo viendo el partido. Me mandaron fotos, estaban preparados para esto», añadió en inglés.

Otro de los videos de Amelia Vega donde expresó que no ha pudo conciliar el sueño por la emoción: " "Señores van hacer las 2:00 a.m. de la mañana y yo tengo como un gozo, como una cosa que la verdad yo no puedo, yo no puedo dormir.

Además, dijo que le informaron que su esposo Al Horford se encontraba de camino a su residencia. ‘Yo estoy emocionada muy feliz, ya mi esposo casi llega y yo estoy aquí con una pijamita, pero no creo que vaya poder dormir’.

Vega continúa manifestando su estado de felicidad por medio de sus historias, la modelo posteo como a recibió a Al Horford: “Así se recibe un Rey.” Mostrando un banquete de comida tradicional de República Dominicana.