REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La actriz Anne Heche entró en coma y su estado de salud es "extremadamente crítico" después del violento accidente de tráfico en el que se vio involucrada hace tres días en Los Ángeles, informó su representante en un comunicado difundido este lunes a la prensa especializada en Hollywood.

"Está en coma y no ha recuperado la conciencia desde poco después del accidente", afirmó el portavoz de la intérprete de 53 años que padece una "importante" lesión pulmonar y requiere respiración asistida en estos momentos.

Heche se encuentra en el hospital desde el viernes, cuando se estrelló a gran velocidad con su Mini Cooper azul en la zona de Mar Vista (Los Ángeles, EE.UU.) y el vehículo acabó envuelto en llamas.

El automóvil que conducía Heche iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra el inmueble, provocando graves quemaduras a la actriz.

Si el representante de Heche comunicaba el sábado que se encontraba "estable", la situación se ha complicado en las últimas horas mientras la familia pide a sus seguidores que recen por ella.

Hasta 59 bomberos trabajaron para sacarla de los escombros y llevarla a un hospital cercano en un operativo que se alargó 65 minutos y que fue cuestionado por demorarse una hora más hasta llegar al lugar del incidente.

Heche pudo comunicarse con dificultades en el momento de su rescate, pero perdió el conocimiento poco después y no ha vuelto a cobrar la conciencia.

Las condiciones en las que Heche se subió al volante de su vehículo también han sido motivo de intensas polémicas en las últimas horas, después de que fuera grabada conduciendo de manera temeraria y errática antes de colisionar.

De hecho, se vio implicada en otro incidente de circulación menor tan solo unas manzanas antes de tener el accidente.

El Departamento de Policía de Los Ángeles tomó muestras a Heche y continúa investigando si conducía bajo los efectos del alcohol.

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela "Another World".

Se consolidó en Hollywood con las películas "Donnie Brasco" (1997), "Volcano" (1997) y "I Know What You Did Last Summer" (1997).