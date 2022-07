Actualmente, Janney se encuentra en una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien dijo estar viviendo un noviazgo muy sano, en el que se siente en paz.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Luego de más de un año de comenzar el proceso de su separación, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez finalmente firmaron los papeles que los hace legalmente divorciados.

Janney Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se habría divorciado el pasado 13 de junio, así señalarían los papeles a los que habrían tenido acceso el diario Los Ángeles Times y AhoraMismo. El divorcio habría sido por la figura no-fault o “divorcio sin culpa”, es decir, ninguna de las partes debe de admitir culpabilidad legal alguna.

Supuestamente, el proceso legal duró el doble de lo que duró el matrimonio ya que Méndez se tardó en firmar los papeles, reunir y entregar documentos financieros y otros requerimientos a la corte correspondiente, debido a esto, fue sancionado con USD 3 mil.

Janney y Lorenzo se casaron el 29 de junio de 2019 luego de tres años de noviazgo. En medio de una gran ceremonia, la pareja se dio un “sí” que duró sólo unos meses, pues en septiembre de 2020 la cantante anunció que se habían separado y comenzarían el proceso de su divorcio.

Tiempo después, Chiquis confesó que el ex vocalista de La Original Banda el Limón no estaba siendo cooperativo en el proceso de su separación y que, inclusive, hubo ocasiones en que le “rogaba” para que firmara los papeles y los entregara a tiempo.

Durante una entrevista con People en Español, la hija de Jenni Rivera destapó que desde días antes de llegar ala altar, se dio cuenta de que Lorenzo no era el esposo que había soñado, pues tenía actitudes cuestionables con ella y no se mostraba como si estuviera listo para el matrimonio.

“Cuando llegó ese día me sentía como una princesa (…) Estaba lista para casarme, estaba lista para hacer este compromiso y dejar ciertas cosas atrás, [pues] una mujer casada no puede seguir saliendo todo el tiempo con sus amigas o irse de viaje. Hay cierto respeto y ya estaba lista, pero sentía en mi corazón que él no estaba listo porque pasaron ciertas cosas”, confesó la intérprete de Abeja reina.

Desde entonces, Janney dudó en si era lo correcto casarse con su prometido, pero pensó que ya no había vuelta atrás porque no podía permitir que todo el dinero que gastó y lo que hizo para que su boda fuera de ensueño, terminara en la basura.

Luego de haber sufrido su primer ataque de ansiedad el día de su boda, en el momento en que entró a la iglesia, lo que vino para ella fue un martirio.

Pese a que su entonces esposo le había prometido que iba a tratar sus problemas con el alcohol y otras sustancias, no lo hizo, y esto complicó su relación.

Chiquis perdió toda la confianza que había depositado en su pareja y, además, habría sido víctima de violencia. Uno de estos episodios en lo que Méndez la habría agredido, Johnny lo expuso en una entrevista con Telemundo y ella lo compartió en su libro Invencible. Méndez, en estado de ebriedad, la habría agarrado por el cuello y le habría escupido en la cara.

Actualmente, Janney se encuentra en una relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien dijo estar viviendo un noviazgo muy sano, en el que se siente en paz, aceptada y tienen una buena comunicación, lo que nunca habría tenido con su hoy exesposo.