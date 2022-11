Más adelante la joven dominicana expresó lo feliz que se siente al pasar por este momento tan especial con su esposo, con quien lleva casada seis meses.

REDACCIÓN.- Después de semanas de rumores y especulación se confirmó el secreto a voces: la artista Yailin "La Más Viral" está embarazada, a la espera de su primera hija junto a su esposo, el puertorriqueño Anuel AA.

Los artistas dieron a conocer la noticia en sus redes sociales la noche del lunes, en la que se llevó a cabo la revelación del sexo del bebé en un gran Baby Shower; todos los invitados, y los padres, vestían de blanco al igual que la decoración que estaba combinado con el color dorado. Asimismo, había sobre la mesa principal tres pasteles de color blanco, osos de peluche y flores.

El primero en confirmar la noticia fue el reguetonero Anuel AA, quien antes de la revelación del sexo compartió un video en su cuenta de Instagram con un mensaje: "VOY A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. HOY VAMOS A SABER SI ES NIÑO O NIÑA!!!!!!!! QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO 🕊🙏🏽🤍 TE AMO @yailinlamasviralreal".

Más adelante la joven dominicana expresó lo feliz que se siente al pasar por este momento tan especial con su esposo, con quien lleva casada seis meses.

"Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento super feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita", expresó la artista Yailin en Instagram.

Se recuerda que a mediados de agosto, la cantante urbana Yailin había negado los rumores de embarazo.“Le daré un consejo a los comunicadores: si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes para que no se busquen un caso que ustedes no están preparados para eso, además al final y al cabo, no lo van a mantener ¿cuál es el show, el circo que tienen? Tienen que dejarse de eso, que si no me mencionan no hacen número, los entiendo no me busquen la boca porque la tengo bien sucia, ustedes están claros”, expresó.