Washington.- La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció este miércoles que la cubano-estadounidense Meg Medina será su octava Embajadora Nacional para Literatura Infantil en el período 2023-2024, convirtiéndose así en la primera persona de origen latino en asumir el cargo.

Medina, de 59 años, galardonada en 2019 con la Medalla John Newbery por su novela "Merci Suárez Changes Gears", es autora de libros para niños y jóvenes en los que explora las experiencias de la migración, las separaciones familiares y las dificultades económicas.

La escritora defendió en declaraciones a EFE que "no hay persona que pueda representar los 62 millones de latinos" en EE. UU., pero que aspira a "servir como ejemplo contra las narrativas falsas de los latinos", que sostienen que las personas de origen hispano "no leen" o que "no les importa la educación".

Durante su período de dos años como Embajadora Nacional para Literatura Infantil, Medina buscará llegar a lectores en todo el país con su nueva plataforma "Cuéntame: Let's talk books".

El nombre "cuéntame" surgió a raíz del saludo común entre hispanos cuando se reencuentran después de un tiempo sin verse, que Medina cataloga de "expresión de cariño", que "convida a la conversación" con niños, jóvenes y familias sobre los libros que están leyendo, entre otros temas.

Esta iniciativa plantea ayudar a niños y adolescentes a seleccionar libros y hablar de ellos, además de dar a conocer autores nuevos entre los jóvenes.

Medina quiere llevar el programa a las bibliotecas públicas para potenciar su uso, ya que fueron claves en su infancia: "No podemos leer si no hay lo que leer, en las bibliotecas podemos sacar libros sin costo y siempre tener opciones nuevas", reivindica.

Para Medina, es importante crear un hábito de lectura y agradece el papel que tuvo su madre en ello, puesto que era una inmigrante cubana que, "sin mucho dinero para comprar libros", le mostró "ese sentido de que el mundo se podía encontrar en un libro", así como las páginas se podían convertir en un "refugio en tiempos difíciles".

La nueva embajadora busca "conectar con los niños" y "ayudarlos a que se abran a todo el poder que ofrece la lectura", por lo que quiere "unir a las familias" en bibliotecas locales, para que formen una rutina de lectura "divertida" y tengan "un tiempo especial de conexión con la familia".

Medina publicó su primer libro ilustrado, "Tía Isa Wants a Car", en 2011, que le valió un año más tarde el Premio Ezra Jack Keats Para Nuevos Escritores.

A ese trabajo siguió una decena de libros, incluidos en 2012 "The Girl Who Could Silence the Wind", "Yaqui Delgado Wants to Kick Your Ass" (2013) y en 2021 un libro sobre Sonia Sotomayor, la primera jueza latina en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.