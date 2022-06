Hasta el momento, serán los conductores de la noche Clarissa Molina, Danna Paola, Eduin Caz y Prince Royce.

SANTO DOMINGO.-La edición 19 de Premios Juventud tendrá lugar el jueves 21 de julio y será transmitido por Univisión, a continuación le decimos los dominicanos que fueron nominados para esta celebración.

El exponente de música urbana El Alfa es el cuenta con más nominaciones, compitiendo en 6 categorías. Seguido de Tokischa, Natti Natasha, Chimbala, Romeo Santos, Prince Royce, El Torito, Manny Cruz, Daniel Santa Cruz, Anthony Santos.

Por primera vez, la rapera Yailin está nominada en la categoría "Juntos Encienden Mis Redes" con su esposo, el reguetonero boricua Anuel AA.

La cantante colombiana Karol Ges la más nominada en la premiación por segundo año consecutivo compitiendo en 11 categorías junto a J Balvin.

Luego de 18 años la ceremonia se realizará fuera de Miami Florida, siendo la isla de Puerto Rico, específicamente en el Coliseo José Miguel Agrelot el escogido para la celebración.

En esta edición se premiarán a 33 categorías, de las cuales 10 son nuevas, pues siempre considera los intereses de las nuevas generaciones en torno a la música, las causas sociales, la innovación, la cultura y todo lo que está trending.

Entre las nuevas categorías que se suman este año se encuentra Artista Masculino – On The Rise y Artista Femenino – On The Rise, la cual reconocerá a jóvenes estrellas cuya popularidad sube como la espuma.