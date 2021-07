"Lo vamos a extrañar mucho. Fue un gran hombre para ustedes y para nosotros también", dijo el salsero.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El cantante Giberto Santa Rosa, mejor conocido "El Caballero de la Salsa", acudió a la funeraria a expresar el pésame a la familia de Johnny Ventura.

"Por eso estoy aquí, porque respeto los rangos. Y cuando un general se nos va, los rasos tenemos que venir a rendirle tributo", dijo el interprete a su llegada a la funeraria Blandino.

"Lo vamos a extrañar mucho. Fue un gran hombre para ustedes y para nosotros también", dijo el salsero.

Santa Rosa se sumó a los tantos artistas de gran renombre que compartieron con Johnny Ventura en lo profesional y en lo personal, y le agradeció por haberle abierto las puertas de su casa.

"Fue el primer empresario que me trajo aquí a República Dominicana y fue el único que no ganó dinero y todavía me quería y me hablaba", rememoró el destacado artista Latinoamericano.

Santa Rosa reafirmó lo que muchas otras figuras han dicho, de que, Ventura es el padre del merengue moderno.