MÉXICO.-Ximena Navarrete se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas de su vida, pues luego de que en 2018 sufriera la pérdida de su primer bebé, hoy goza de un embarazo que en los próximos meses la convertirá en madre.

La modelo mexicana abrió su corazón en entrevista para el programa Hoy y contó el proceso al que se sometió para vivir su segundo embarazo.

"No sabíamos por dónde ir, no sabíamos por qué no estaba pegando, y mi reserva ovárica estaba super, super disminuida. Este es el primer in vitro que me hice, entonces tuvimos éxito en el primer in vitro gracias a Dios. Es bien difícil de vivir porque hay mucha incertidumbre, es una situación que lleva de la mano mucho dolor, es el cansancio, es el medicamento, es el intentar un tratamiento, intentar otro, entonces por eso he decidido que sí lo tengo que hablar. No tengo un embarazo de alto riesgo ni nada por el estilo", explicó.