El bombazo lo ha soltado en su canal de Youtube en Mtmad mientras jugaba a un juego con un amigo. Se trataba de responder las preguntas que él le hacía y, con clara intención de sacarle el tema, el joven le ha lanzado una de lo más comprometida.

ESPAÑA.- La exconcursante de Gran Hermano VIP de España, Aurah Ruiz, sorprendió con una confesión. En su nuevo video de Mtmad, confesó que tuvo una relación con Romeo Santos.

Ruiz continúa dando de qué hablar días después de haber terminado de forma definitiva con Jesé Rodríguez, el padre de su hijo Nyan que acaba de cumplir cuatro añitos.

“¿Cuál de estos chicos crees tú que es más dotado?”, le lanzó. Aurah Ruiz se quedó sin saber qué decir aunque su amigo fue rápido y supo cómo hacer para que al final acabase haciendo dicha revelación. “Si no lo cuentas tú, lo cuento yo”, le dijo.

La influencer canaria se armó de valor y desveló el nombre de uno de los rostros internacionales de la música latina: “Romeo Santos, lo conozco perfectamente. He estado muchos años viéndome con esa persona”.

Pero las declaraciones de Aurah Ruiz no se quedaron ahí. El amigo con el que estaba jugando continuó con el tema con un “Entonces, ¿confirmamos delante de todo España que tú y Romeo Santos habéis estado juntos”, una pregunta directa que la estrella de las redes sociales no dudó en responder.

“Como eso ha prescrito y ahora él tiene otra vida, lo confirmo. Fue la primera persona con la que estuve cuando se terminó mi relación con el papá de mi hijo”, afirmó Ruiz, despejando así cualquier tipo de duda sobre si habría sido infiel a Jesé Rodríguez o no. Este romance, del cual no se sabía nada, ha sido una sorpresa, aunque la propia influencer asegura que Romeo Santos "no me va a volver a hablar en la vida por contarlo". Según La Vanguardia.