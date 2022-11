Confesó que ha recibido 8 llamadas de la fiscalía para que ofrezca su declaración.

Redacción.- Briante, la exnovia de Onguito Wa, confesó que la noche del accidente ocurrido el pasado 29 de octubre que dejó una persona muerta, quien iba conduciendo era el urbano.

“En el carro solamente íbamos Onguito y yo”, expresó, por lo que Erick Rafael Peralta Ortega, el joven que firmó un acta responsabilizándose por el accidente en la Policía Nacional, no estaría involucrado en el hecho.

Sobre lo ocurrido esa noche, la joven relató que "estaba bien oscuro, él iba súper rápido también, pero también cuando yo vine a mirar vi una luz que venía así como en vía contraria bien rápido, todo fue tan rápido”.

“Nadie quiere tener accidentes, pero sí, cuando él fue a rebasar parece que no miró que venía el motorista del otro lado y entonces, ahí entonces chocamos con el motorista", continuó.

Explicó que tras el impacto, salieron del vehículo "asustados" y quitándose las prendas. "Yo me las estoy entrando en los pantalones corriendo, él me dice ven corre, parece que encontró un motorista. Es que fue como una película, es que yo todavía no lo puedo ni creer", dijo.

Durante una entrevista en Alofokeradioshow, reveló que en estos momentos se encuentra en los Estados Unidos y no tiene paz, “no puedo salir a la calle tranquila, no puedo entrar a mi Instagram porque encuentro muchos comentarios malos”.

Además que ha recibido 8 llamadas de la fiscalía para que ofrezca su declaración.

Tras el accidente en que falleció el nacional haitiano Elma Avener, de 25 años, Onguito Wa acudió al Palacio de la Policía, donde dijo que no era la persona que conducía el vehículo.