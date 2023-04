Redacción.- Este 4 de abril se reportó la muerte del actor Andrés García a los 81 años, luego de vivir durante varios años con cirrosis y presentar malestares de salud que le dificultaban la movilidad.

A través de Twitter la cantante Anahí Puente, quien era cercana al intérprete de Pedro Navajas escribió: “No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, mi adorado Andrés.”

En los últimos meses, el actor había compartido en su canal de YouTube el avance de sus enfermedades, incluso hace unos días su esposa Margarita Portillo reportó por ese medio que tenía dificultades para caminar, le habían adaptado un colchón especial y una silla en el patio para que pasara su mañana, sin embargo, comía poco: “No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito, cosa que siempre me preocupa, pero me pide muchas cosas todo el tiempo de comer, todo el tiempo se le hacen”.

Al cabo de dos meses el protagonista de "Pedro Navaja", fue hospitalizado tras caerse de nuevo, pero esta vez su esposa, Margarita Portillo habló sobre la salud de su pareja, y confesó que su estado grave. Además, el propio actor ya compartía videos en YouTube donde mostraba su aspecto decaído y extrema delgadez debido a su enfermedad.