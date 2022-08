La también presentadora de televisión estuvo acompaña de su esposo Francesco Zampognay su hijo Gennaro

REDACCIÓN.- La talentosa actriz dominicana Francisca vistiendo la camiseta de los Marlins de la Florida de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), tuvo el honor de realizar el primer lanzamiento del partido, donde el equipo se enfrentó a los Dodgers de los Ángeles en el Marlins Park.

“La familia Zampogna representando. Aquí lo vivido hoy… Gracias #mlb #Lasmayores por la invitación”, escribió en agradecimiento a través de su cuenta de Instagram, en la cual, realizó dos publicaciones del emotivo momento.

La también presentadora de televisión estuvo acompaña de su esposo Francesco Zampognay su hijo Gennaro

En la misma red social agregó que no puede explicar con palabras “la felicidad de hacerlo enfrente de mi muchachito #gennarozampogna y mi esposo bello #franczampogna (quien por cierto no me perdona que haya puesto el #14 en su camisa)”