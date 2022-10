Fue a causa de una parálisis que le provocó un ataque de estrés cuando vivía en Nueva York y era mesera en un restaurante.

Redacción Internacional.- Mediante un programa especial de Despierta América dedicado a la salud mental; a propósito de conmemorarse hoy El Día Mundial de la Salud Mental la comunicadora dominicana @Francisca, reveló la razón por la que tiene la boca “torcida” por la que tanto "bullying" le han hecho.

"Una madrugada me levanté con el corazón a todo lo que da, de repente mi cara se me puso así como un calambre y yo me empecé a tocar y a pegarme para que ese lado de la cara reaccionara", expresó Francisca.

Los conductores de Despierta América abrieron su corazón con el Dr. Juan Rivera para recordar los momentos en que se han sentido afectados y mostrar así que a cualquiera le puede pasar. Raúl González, Francisca y Carlos Calderón revivieron esos capítulos difíciles de su vida cuando sintieron angustia y ataques de ansiedad.