La presentadora deja atrás los estereotipos de belleza del cabello liso, para iniciar la transición a su cabello.

REDACCIÓN.- Este lunes en el Show Despierta América la dominicana y presentadora Francisca, hizo algo que nadie se esperaba que fuera a hacer.

"El día de hoy lo que yo quiero es hacer las paces con mi niña interior, hacerle un regalo a esa niña, y decirle que ella es bella en todas sus formas y que Dios la mando a este mundo perfecta", expresó Francisca antes de sorprender al público televidente.

Y es que la dominicana se cortó el cabello en plena transmisión del programa para cerrar un ciclo que desde pequeña la atormentaba, y así buscar una mejor versión de sí misma, alejándose de los estereotipos del cabello liso.

"Uno de mis grandes miedos y complejos ha sido mi cabello, yo crecí sintiéndome fea, esa es la verdad, me sentía fea, por muchas razones sentía que tenía que hacer tantas cosas para ver para encajar, dentro de cualquier cosa que me acercara a esos estereotipos de belleza que me podían permitir sentirme aunque sea un ratico bonita", agregó Francisca.