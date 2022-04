La canción se convirtió en el himno de las protestas del 11 de julio y de las demandas de un cambio en Cuba.

Miami.- El dúo cubano de música urbana Gente de Zona, ganador de cuatro Grammy latinos, entre ellos dos por "Patria y vida", la "canción que cambió a Cuba" y que no puede tener segunda parte por ser "única", cumple en su nuevo álbum, "De menor a mayor", el sueño de cantar con Celia Cruz.

El viernes 8 de abril empezará a sonar en las plataformas digitales este álbum "innovador" en sonido y en letras, "pero sin perder la identidad", que ha sido para Alexander Delgado y Randy Malcom un "desahogo" de lo que hacen habitualmente, según dicen en una entrevista con Efe vía Zoom desde Chile.

El dúo va a ser jurado del concurso de talentos musicales "La voz" de Chilevisión junto a artistas chilenos y la mexicana Yuri durante cinco meses, pero seguirá adelante con sus compromisos, como una gira veraniega por Europa que arrancará en Madrid y acabará "por el sur de España".

Como jurados se van a empeñar en darle "buena vibra" a los concursantes, dicen.

"De menor a mayor", un título que hace referencia a la manera en que construyeron su carrera -"escalando en la música desde cero", "guerreando", dicen- incluye canciones con Carlos Vives, India Martínez, Becky G., Maffio, Gerardo Ortiz, Geon y un "sample" con la "reina de Cuba".

Con el colombiano Vives cantan "El Negrito", donde incorporan el vallenato; con la española Martínez, "Solos", con toques de sonidos techno, flamenco y tropical; con Maffio, "Háblame de Miami"; con Becky G, "Muchacha"; con Gerardo Ortiz, "Otra botella", y con Geon, "TikTok".

También hay temas de los dos solos.

CUBA EN LA MÚSICA Y EN EL CORAZÓN

La magia de la tecnología une en "Vampiro", una canción festiva y alegre, las voces de Gente de Zona a las de su admirada Celia Cruz, a la que Alex y Randy mencionan al unísono como la artista con la que más hubieran querido compartir escenario.

"No es igual que (cantar) físicamente", dicen, pero igualmente consideran una "bendición" el contar con el "tumbao" y el "azúcar" de la "guarachera de Cuba", a la que nunca pudieron conocer.

En un comunicado de prensa por el lanzamiento del álbum afirmaron que "De menor a mayor", con su variedad de géneros y colaboraciones, les ha permitido continuar con su "misión de usar la música para unir a la gente y traerles alegría".

Pero Alexander y Randy, que dicen estar "prácticamente exiliados" en EE.UU., tienen, además, otra "misión": "seguir denunciando para que se entere cada persona que no conozca que en Cuba hay una dictadura, hay presos políticos, jóvenes presos injustamente, un sistema que no funciona y que siguen ahí esos personajes dominando (...) excluyendo a las personas de sus derechos y exiliándolas".

Alex se lamenta de que "el mundo entero no ponga los ojos en Cuba", asevera que la lucha va a continuar y opina que la solución tiene que venir de los propios cubanos. "Lo único que nos queda es seguir luchando", agrega.

"Es un país que no mejora, es un farsa" y "el cubano no tiene otra opción que irse", porque "no hay oportunidades ni para la juventud ni para nadie", apunta en referencia al dato oficial de que más de 46.000 cubanos llegaron a EEUU por tierra en cinco meses.

Alexander agrega que por esos 46.000 que llegaron hay otros tantos que no pudieron salir, aunque quisieran, porque nadie quiere vivir "esclavo de una dictadura".

Ambos descartan que pueda haber una segunda canción de "Patria y vida", el fenómeno musical en el que participaron junto a Yotuel Romer, Descemer Bueno y los raperos "El Funky", que pudo salir de Cuba en 2021, y "El Osorbo", que está preso en la isla.

La canción se convirtió en el himno de las protestas del 11 de julio y de las demandas de un cambio en Cuba.

Los Grammy Latinos reconocieron a "Patria y Vida" como Canción del Año 2021 y también ganó el premio a Mejor Canción de Música Urbana.

"Es un fenómeno que solo se da una vez cada mucho tiempo", solo puede haber "una sola Patria y vida" porque es "única" y "salió del corazón", asegura este dúo que nunca antes había hecho canción contestataria y su sello era la fiesta y la alegría.

SECRETOS DE FAMILIA MUSICAL

Gente de Zona se dio a conocer internacionalmente en 2014 por su colaboración con Enrique Iglesias en "Bailando", un éxito al que siguieron en 2015 "La gozadera" y "Traidora", ambas con Marc Anthony.

Los orígenes de Gente de Zona se remontan al año 2000 cuando Alexander Delgado fundó un grupo junto a raperos del bario habanero de Alamar y la formación es un dúo desde 2013, cuando Jacob Forever se separó y quedaron Alex y Randy Malcom.

Cuando se les pregunta por el secreto de que sean tan bien avenidos como un buen matrimonio, Randy, el más hablador de los dos hasta la una de la tarde, según dice con humor Alexander, al que no le gusta madrugar, asegura que "tener las cosas bien claras", el respeto mutuo y que se quieren como hermanos.

"Somos el ying y el yang de Gente de Zona", afirma.