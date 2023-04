Gerard arremetió contra los ataques procedentes tanto de las canciones y mensajes de su expareja como de los fans de todo el mundo que le tienen frito.

Redacción.- A horas de que Shakira partiera rumbo a Miami, su nuevo hogar, Gerard Piqué ha concedido una entrevista demoledora.

Este fin de semana, el deportista conversaba con Gerard Romero en su programa Jijantes. Allí se habló de todo y sin censura. Tal es así, que el exjugador del Barcelona dijo todo tipo de palabrotas y con un tono que muestra su hartura por lo vivido.

Gerard arremetió contra los ataques procedentes tanto de las canciones y mensajes de su expareja como de los fans de todo el mundo que le tienen frito.

"Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles", empezó en un tono hasta ahora cordial. La temperatura fue subiendo y a todos les mandó un mensaje.

"No me importa nada, de verdad, es cero, porque no los conozco de nada es gente que no tienen vida, qué importancia le tienes que dar, no los vas a conocer nunca, son como robots... Si das importancia a esto, estás muerto. No te tienes que preocupar por lo que la gente opine... ¡Qué les den por el cu...", dijo en una de sus respuestas.

Quien tampoco se quedó sin su repaso, fue Shakira. Piqué recurrió a la palabra beef para referirse a las indirectas y pullitas que ha recibido vía musical.

"Y luego la otra, que no quiero entrar porque también es un tema personal, el tema de tirar beef, que está muy bien, que es la moda, es el zasca, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef, y queda muy bien a título personal, ohh, la puta ama, no sé qué, pero no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar, que alguien se suicide?", prosiguió notablemente molesto.