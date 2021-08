La cantante cubano-estadounidense será la encargada de entregar el galardón en la categoría de Desarrollo Humano, mientras que el argentino autor de "Color esperanza" fue seleccionado para presentar el premio de Políticas Públicas.

QUITO.- Gloria Estefan y Diego Torres serán algunas de las celebridades que entregarán el próximo 22 de agosto los Premios Latinoamérica Verde que celebra su octava edición, en una gala virtual-presencial con Guayaquil y Pereira como sedes.

Así lo avanzó en una rueda de prensa virtual el embajador global de estos premios, considerados el festival de la sostenibilidad más relevante de la región, Roberto Manrique, quien consideró el evento "tremendamente esencial, necesario e inspirador".

La cantante cubano-estadounidense será la encargada de entregar el galardón en la categoría de Desarrollo Humano, mientras que el argentino autor de "Color esperanza" fue seleccionado para presentar el premio de Políticas Públicas.

También figuran otros artistas invitados a entregar los galardones como Arap Bethke, reconocido actor keniano de nacionalidad mexicana; su compatriota y comediante Eugenio Derbez; la cantante colombiana Fanny Lu; y la actriz estadounidense Selenis Leyva, conocida por su interpretación en "Orange is the New Black".

Estos premios, nacidos en 2013 en Guayaquil, han generado con el correr de los años impacto y cosechado financiamiento para proyectos ambientales en Latinoamérica, región a la que se han sumado otros países y zonas como El Caribe, Estados Unidos o España.

Su objetivo es dar visibilidad a las iniciativas que buscan el desarrollo sostenible y fomentar la creación de redes entre los mejores 500 proyectos sociales y ambientales de Latinoamérica.

Cuentan además con 8 categorías alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 19 subcategorías adicionales que permiten que un mayor número sean incluidos.

La directora ejecutiva de los Premios Latinoamérica Verde, Priscila Torres, recordó que los galardones se entregarán en una ceremonia que culminará la Semana de la Sostenibilidad, entre el 17 y el 22 de este mes, jalonada por iniciativas que ponen el acento en cómo lograr un cambio medioambiental en la región.

63 FINALISTAS DE 12 PAÍSES

En la actual edición han sido seleccionados 63 finalistas de una docena de países que se postularon, de un total de 30 en este 2021.

El vicepresidente del certamen, José Javier Guarderas, indicó que se han presentado más de 15.200 proyectos que representan a más de 600 ciudades, y que 7 de cada 10 iniciativas participantes en ediciones anteriores han logrado algún tipo de financiamiento para ponerlos en marcha.

El proyecto nació como una "utopía", señaló, y con una única sede, la ciudad costera ecuatoriana de Guayaquil, si bien en esta ocasión la concesión de los premios y el proyecto tendrá como subsede oficial a la colombiana de Pereira.

La directora de Ambiente, Sostenibilidad y Cambio Climático del municipio guayaquileño, Fernanda Rumbea, valoró que el festival ha sido muy relevante para la región, "porque permite visibilizar los proyectos", y como muestra subrayó la reciente aprobación por su Consistorio de políticas públicas de economía circular y de reciclaje y clasificación de desechos desde su fuente.

Por su parte, el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, dio a conocer "acciones desde muy pequeñas hasta muy ambiciosas" adoptadas por su Ayuntamiento como la eliminación de impresoras en los despachos públicos, o la próxima inauguración de la que será la primera granja solar de Colombia.

ALFOMBRA VERDE PARA UNA MODA SOSTENIBLE

Valentina Suárez, representante de Moda Sostenible Latinoamericana, que entregará cuatro de los galardones, explicó que el 22 de agosto en la gala de premiación se pondrá el acento en "qué significa sostenibilidad en la moda".

"Acá estamos hablando de la raíz, de qué realmente es importante", sostuvo esta joven emprendedora para quien la realidad obliga a "educar" y considerar "cómo nosotros, como ciudadanos, podemos realmente vestir de forma sostenible".