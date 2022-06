Hacia el futuro el grupo sigue a la vanguardia en lo que llama una transformación consiente.

SANTO DOMINGO. - Los miembros del Consejo de Directores de SID y MercaSID junto a los principales ejecutivos del Grupo SID, fue lanzada la campana del 85 aniversario “Unidos por la familia”.

Durante más de ochenta décadas, el Grupo SID ha dado pasos firmes, trabajando en mejorar la calidad de vida del dominicano, afianzado su compromiso socialmente responsable, impactando en el área de salud, medio ambiente, deporte, educación y cultura.

Ligia Bonetti, presidente ejecutiva de Grupo SID, expresó “Como diría un amigo muy querido: “…cuando toques una puerta y no te abran, y toques otra y no abran, y otra y otra, y nada… entonces llegó el momento de inventar tu propia puerta”. Ese espíritu emprendedor es el que tenemos que asumir hoy en estos momentos de turbulencia global. Esa es nuestra realidad, tenemos el deber de crear nuestra puerta y construir nuevas huellas sin detenernos, encontrando cada oportunidad. La puerta donde buscaremos hacer realidad nuestros sueños, donde nos comprometemos con nuestros valores y principios a dar el todo por el todo”

“Créanme cuando les digo, que los empresarios responsables como lo somos en el Grupo SID y en muchas otras empresas, no especulamos con los precios, no arriesgamos el bienestar de nuestra gente, no escatimamos en crearle las mejores condiciones de vida a nuestros colaboradores, y estamos presentes con nuestros programas de responsabilidad social en las buenas y las malas, en todas las provincias del país.”, afirmo la señora Bonetti.

Hacia el futuro el grupo sigue a la vanguardia en lo que llama una transformación consiente. “Una transformación tecnológica, una transformación organizacional y quizás la más relevante de todas: una transformación mental. El cambio de mentalidad, aprender a ser ágiles, flexibles y adaptables a las circunstancias continúa siendo el reto más difícil de sobrellevar, pero uno que con seguridad y una actitud decisiva se puede seguir fortaleciendo”, manifestó Bonetti.

“La credibilidad, la transparencia, la ética y la integridad tienen que ser los pilares que sustenten sus noticias, sus informes y sus relatos”, expresó.

Leyla Alfonso, directora de Comunicación Corporativa de Grupo SID, presentó la Campaña de celebración inspirada en lo que nos UNE como familia: ¨Nos une nuestra comunidad, compartir momentos, la música, el deporte, nos une más que lo que hacemos, lo que somos y queremos llegar a ser. Nos unen las tradiciones, el esfuerzo, la cultura, la educación, la sostenibilidad y el trabajar UNIDOS por el bienestar de nuestra sociedad. “NOS UNE LA FAMILIA DOMINICANA”, expresó la ejecutiva.

Antes de finalizar su discurso, la señora Bonetti, como presidente ejecutiva del Grupo SID, expuso: “Hagamos un compromiso ciudadano de levantar el ánimo y dejar plasmadas Huellas de Esperanza. Esto no quiere decir desapegarse a la verdad; creo en ser realista, pero no pesimista, creo que contagiamos energía positiva en la medida en que resaltamos el brillo de la dominicanidad”.