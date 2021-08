Rodríguez dijo en una entrevista en "Entertainment Tonight", que se sentía “agradecido” por el tiempo que compartió con la estrella del pop y hasta respondió de manera sutil, tras ella borrar todo rastro de su relación.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El ex beisbolista, Alex Rodríguez, aún conserva las imágenes que lo unen a La Diva del Bronx, incluso aquellas postales donde luce arrodillado y entregándole el anillo de compromiso a la cantante en Las Bahamas.

Hace unos días, Jennifer López sorprendió a propios y extraños al tomar una drástica decisión tras cortar de tajo todo su pasado amoroso con Alex Rodríguez, dejando claro que ella ya no quiere saber nada del hombre con el que estuvo a punto de llegar al altar, al menos es lo que muchos piensan.

“He vivido cinco años increíbles en pareja, y también con mis hijas. Hemos aprendido mucho. Ahora tenemos la oportunidad de seguir adelante y decir, ‘Estamos muy agradecidos por los últimos cinco años, ¿cómo conseguimos mejorar los próximos cinco años con las lecciones aprendidas?’ Así que estoy genial”, afirmó Rodríguez.

Y agregó, "Estoy agradecido por lo que Dios me dio y ahora miro al futuro. Sobre todo, quiero ver cómo crecen mis hijas”, aseguró el empresario, dejando claro que esa jugada maestra de JLo no es algo que le quite el sueño, pues prefiere enfocarse en sus princesas, ¡ah qué diplomático salió!