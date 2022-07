Ve una oportunidad en la historia que viven actualmente la cantante colombiana y el futbolista y estaría dispuesto a llevarla a la pantalla chica.

SANTO DOMINGO.- Shakira y Gerard Piqué formaron una sólida pareja por más de 12 años y, por diversas causas, la relación terminó. Ahora se espera una lucha por la custodia de sus hijos luego de la dolorosa separación y desde México se podría hacer una serie que cuente su historia.

El productor mexicano Juan Osorio vio una oportunidad en la historia que viven actualmente la cantante colombiana y el futbolista y estaría dispuesto a llevarla a la pantalla chica.

Juan Osorio consideró que por lo visto y leído en las últimas semanas se trata de una historia fuerte, en la que podría contar cómo inició el romance, su vida juntos y hasta el momento de la separación. Incluso les aconsejó no pelearse por dinero y que mejor se lo presten para realizar la serie.

"Imagínate, una serie de Piqué y Shakira, cada uno por su lado y luego como se juntan, dos bebés, su vida y luego la separación, ¡está fuerte! Esa me encantaría hacerla, por eso les digo que no se peleen por la lana, mejor que me la den y les hago su serie", dijo el productor.

Agregó el productor de Televisa que, por el momento que se vive respecto a la pareja y lo mediático del caso, sería un gran momento para contar lo que pasó con ellos.

"Uno tiene que tener siempre esa visión para estar generando ideas, sobre todo hoy en día que se necesitan muchos contenidos", dijo Juan Osorio, quien hace unos meses encabezó la producción de El Último Rey, el Hijo del Pueblo, una serie no autorizada sobre la vida del cantante mexicano Vicente Fernández.

Shakira sigue con su éxito en España, donde busca resolver situación con Hacienda

Mientras la cantante colombiana sigue con su proceso de separación de Piqué, la canción "Te Felicito", en la cual colabora Rauw Alejandro, se mantiene entre las más populares de España desde que fue lanzada el pasado mes de abril, la número uno en ese país.

También se menciona que Shakira, mientras busca mudarse a Miami, algo que no será fácil hasta que no se resuelva la custodia de sus hijos, pues ella quiere llevárselos y Piqué no está dispuesto a que ocurra tan fácil, quiere resolver cuanto antes sus problemas con hacienda.