Los Ángeles.- Las estrellas que acudan a la gala de los Óscar este domingo desfilarán por primera vez en décadas por una alfombra que no será roja sino color champán, y que ha dejado ya desplegada este miércoles la Academia de Hollywood.

"La gente se pregunta si habrá violencia este año, esperamos que no, pero creo que la decisión de que la alfombra sea color champán nos demuestra lo confiados que estamos de que no se derramará sangre", bromeó el presentador principal de esta 95 edición de los Premios, Jimmy Kimmel, minutos antes del despliegue.

Una broma con la que Kimmel recordaba la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock durante la ceremonia del pasado año, un incidente que eclipsó aquella ceremonia y que la Academia, que fue criticada por reaccionar tarde, espera ahora dejar atrás.

El cambio de color de la alfombra que ya no es roja no es más que una decisión de estilo, según los responsables de la Academia.

"Le pedimos a nuestro equipo (encargado de la decoración) un estilo que fuera bien para el día y para la noche", justificó Bill Kramer, director de la Academia, presente en este acto junto a la presidenta de la institución, Janet Yang.

El champán de la alfombra contrasta con el rojo oscuro de las cortinas, el blanco de las columnas del teatro de la decoración, que se completa con las icónicas estatuillas.

Mientras tres personas de la producción desplegaban los dos enormes rollos de alfombra, Kimmel -que ha sido tres veces conductor de los galardones- aprovechó para hacer sus primeros chistes.

"Esto es probablemente lo más tonto que les ha tocado cubrir", dijo a los periodistas Kimmel, quien aseguró que se han hecho "grandes planes" de producción en la gala de este año.

También aseguró que la producción de este año tiene "grandes planes" para la gala, que contará, entre otras, con las actuaciones musicales de Rihanna, Diane Warren y Sofia Carson, David Byrne, Stephanie Hsu y Son Lux.

Por la alfombra champán de los Óscar se espera que desfilen estrellas nominadas como Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Ana de Armas, Austin Butler, Colin Farrell y Brendan Fraser, todos ellos nominados, entre otros en las categorías principales de interpretación.

Los filmes que se disputan el título de mejor película son "All Quiet on the Western Front", "Avatar: The Way of Water", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All at Once", "The Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Triangle of Sadness" y "Woman Talking".

Entre las estrellas que participarán en la presentación de la gala estarán Antonio Banderas, Salma Hayek, Nicole Kidman, Glenn Close y Samuel L. Jackson.